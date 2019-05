Μαγικό βίντεο με ενα δευτερόλεπτο για κάθε επεισόδιο του Game of Thrones!

Το Game of Thrones μας αποχαιρέτησε το βράδυ της Κυριακής με το τελευταίο του επεισόδιο και πλέον περνάει στην ιστορία ως η σειρά που προκάλεσε τον μεγαλύτερο μαζικό ενθουσιασμό, τις περισσότερες συζητήσεις αλλά προς το τέλος και μεγάλη γκρίνια.

Ήταν όμως οκτώ καταπληκτικά τηλεοπτικά χρόνια, με ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του μέσου ποιοτικό αποτέλεσμα που ανέβασε τον πήχη για τον ανταγωνισμό σε μεγάλα ύψη.

Και αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ εύκολα από το βίντεο που ακολουθεί και περιλαμβάνει σε χρονολογική σειρά ένα δευτερόλεπτο από κάθε επεισόδιο της σειράς. 73 δευτερόλεπτα στο σύνολο.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx