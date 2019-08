Gastronomy Project σε πολυτελές ξενοδοχείο της Μυκόνου

15 views 0 shares

Σε έναν ειδυλλιακό πλήρως ανακαινισμένο χώρο δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου θα σας ταξιδέψει σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Ο Executive Chef Ντίνος Φωτεινάκης δημιούργησε για την σεζόν του 2019 ένα μενού όπου κάθε πιάτο έχει την δική του ιστορία και βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αναδημιουργία παραδοσιακών συνταγών. Δοκιμάστε την σούπα αγγουριού με καρύδα και ταρτάρ ψαριού, το ραβιόλι αχινού με μπίσκ κουκουνάρι και αρμύρα καθώς και την κρύα ή ζεστή εκδοχή της καραβίδας. Στα κυρίως πιάτα ξεχωρίζουν το μπαρμπούνι με κουκιά και φουντούκια, το χταπόδι με άνθος πορτοκαλιού, κους κους και Ελληνικά μπαχαρικά καθώς και το αρνί με πουρέ μελιτζάνας, ντοματίνια και ελιές.

Αν είστε λάτρεις των μενού γευσιγνωσίας μην διστάσετε να δοκιμάσετε τα μενού τεσσάρων ή επτά πιάτων που έχει ετοιμάσει ο Σεφ για εσάς. Δώστε στο δείπνο σας τον τέλειο επίλογο απολαμβάνοντας από την Pastry Chef Άντζελα Σίμου, παρφέ βανίλιας με πράσινο μήλο, πεκάν και παγωτό καραμέλα, cremeux Dulcey με βερίκοκα, καραμελωμένο brioche και γρανίτα βερίκοκο ή Alpaco σοκολάτα με πραλίνα φουντουκιού και χρυσόγαλα.

Στο Bill and Coo Gastronomy Project οι καλοκαιρινές νύχτες ξεκινούν από νωρίς με ένα απολαυστικό κοκτέιλ στο sunset lounge με το μαγευτικό Αιγαίο πέλαγος να απλώνεται μπροστά σας. Ξεκινήστε τη βραδιά σας μ’ ένα signature cocktail όπως το Paloma goes Greek με μαστίχα, τεκίλα και φρέσκο χυμό λεμονιού και το Feeling the breeze με ροζ τζίν, σέλερι και σπιτικό σιρόπι από αγγούρι.

Ανοιχτά καθημερινά από τις 20:00 έως τις 00:00 για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε το 22890 26292