Ο Έλληνας συνεργάτης του Στιβ Τζομπς αποκαλύπτει μυστικά των επιχειρήσεων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τo 2019 ξεκινάει με το video της αποκαλυπτικής συνέντευξης που έδωσε ο Peter Economidis συνεργάτης του Steve Jobs, εμπνευστής της καμπάνιας Think Different της Apple , Worldwide director of Client Services για την Coca-Cola και Brand Strategist στη FelixBni, στον Μιχάλη Πεδιώτη Project & Communications Manager, Artists & Band Manager , Founder of www.Bullmp.com , Radio Producer & Director of www.Moreradio.gr

Η συνέντευξη παρουσιάστηκε στο Connected Minds Workshop - Συνδέοντας την Δημιουργικότητα με την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, στα πλαίσια του GRBossible Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στoν Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναίς το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018.

Στο βιωματικό αυτό workshop, o εισηγητής Michalis Pediotis παρουσίασε προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες του από τον χώρο της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας, του Ραδιοφώνου και της Μουσικής Βιομηχανίας που δραστηριοποιείται , από τη συμμετοχή του ως κριτής σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς ανάδειξης νέων καλλιτεχνών, μπαντών, νέων επιχειρηματιών και startup εταιριών καθώς και από την δημιουργία του Μουσικού site www.Βullmp.com & της Ραδιοφωνικής εκπομπής του Human Stories - The Maik BullMp Radio Show.

Επίσης παρουσίασε όλα τα Μικρά & Μεγάλα Μυστικά που κρύβονται πίσω από τη Δημιουργία γνωστών Brand Names και Success Stories Ελλήνων & Ξένων Δημιουργών Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Ιδεών που τόλμησαν, καινοτόμησαν, ξεχώρισαν και πραγματοποίησαν το στόχο τους προς την επιτυχία!

Στο βίντεο αυτό θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες & χρήσιμες πληροφορίες για όσους σκέφτονται να κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα, να δημιουργήσουν την δικιά τους επιχείρηση, να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα αλλά και σε όσους θέλουν να δώσουν μια νέα επιτυχημένη ώθηση της επιχείρησης που ήδη έχουν.