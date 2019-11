Μπορείς να τραγουδήσεις σαν τον Φρέντι Μέρκιουρι; Κατέβασε αυτήν την εφαρμογή! Αν σου... βαστάει

64 views 0 shares

Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλούς που πιστεύουν πως μπορούν να τραγουδήσουν σωστά τα τραγούδια των Queen (καημένε Kanye, που πας…), αλλά κανείς δεν μπορεί να φτάσει τη φωνή του τρισμέγιστου Freddie Mercury. Αν, πάντως, πιστεύεις ότι το ‘χεις, τότε δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο FreedieMeter.

Πρόκειται, σύμφωνα με το techhear.gr, για ένα νέο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιούργησε η Google με αφορμή την 44η επέτειο της πρώτης live εκτέλεσης του Bohemian Rhapsody. Η ανάπτυξη του έγινε σε συνεργασία με τους Queen, τη Universal Music Group και τη Hollywood Records με σκοπό να τιμήσει τον καλλιτέχνη, αλλά και να στηρίξει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Mercury Phoenix Trust για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Με το εργαλείο FreddieMeter μπορείς να τραγουδήσεις ένα από τα 4 διαθέσιμα τραγούδια των Queen (Bohemian Rhapsody, Somebody To Love, We Are The Champions και Don’t Stop Me Now) και στη συνέχεια αναλύεται η ερμηνεία σου για να συγκριθεί με τη φωνή του Freddie Mercury. Στο τέλος βαθμολογείσαι από 0 έως 100 ανάλογα με την επίδοση σου.

Το FreddieMeter λειτουργεί από desktop, Android και iOS.