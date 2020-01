Το νέο smartwatch Suunto 7 έρχεται στην Ελλάδα!

132 views 0 shares

Η νέα γενιά ρολογιών Suunto που περιμέναμε είναι επιτέλους εδώ!

Το νέο Suunto 7 είναι ένα premium smartwatch που συνδυάζει την εμπειρία της Suunto στα sport swatches με τις έξυπνες λειτουργίες του Wear OS της Google™.

Το Suunto 7, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Qualcomm ® Snapdragon Wear™ 3100, ενσωματώνει άριστα το Wear OS της Google και προσφέρει εμπειρίες υψηλής ποιότητας, τόσο κατά την άθληση όσο και στην καθημερινότητα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το ρολόι διαθέτει 70 και πλέον λειτουργίες που υποστηρίζουν μία σειρά αθλημάτων, από τρέξιμο και ποδηλασία μέχρι σκι και σέρφινγκ και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθούν με ακρίβεια την προπόνησή τους, να επιλέγουν μουσική αλλά και να ενημερώνονται λεπτομερώς για τις επιδόσεις τους μέσω του Suunto App.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φθάνει τις 12 ώρες με συνεχές GPS tracking.

Οι χάρτες πλοήγησης με ενσωματωμένα τα Heat maps της Suunto σε 15 δραστηριότητες διατίθενται και offline, επιτρέποντας στους χρήστες να βρίσκουν πάντα το δρόμο τους, ακόμη κι αν έχουν αφήσει το τηλέφωνό τους στο σπίτι ή αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο.

Το λειτουργικό σύστημα Wear OS της Google κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη με τις εφαρμογές Google Fit™, Google Assistant™, Google Pay™ και πολλά άλλα apps που είναι διαθέσιμα στο Google Play™, αλλά και μέσω μίας σειράς λειτουργιών όπως είναι οι ειδοποιήσεις, ο συγχρονισμός του calendar και η πρόγνωση του καιρού, διαθέσιμες τη στιγμή ακριβώς που τις χρειάζεστε.

Εξαιρετικά ανθεκτικό. Το Suunto 7 έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί στη Φινλανδία και μπορεί να επιβιώσει στις πλέον αντίξοες συνθήκες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, τους κραδασμούς και τη λάσπη ενώ φέρει οθόνη Gorilla Glass. Το Suunto 7 παρέχει στους χρήστες τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν τα στοιχεία της φύσης ή να αθληθούν σε εσωτερικούς χώρους όπως το γυμναστήριο ή το στούντιο της γιόγκα.

Το Suunto 7 διαθέτει νέους έγχρωμους χάρτες που λειτουργούν και offline, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν την τοποθεσία που βρίσκονται καθώς κινούνται, μέσα από την φωτεινή οθόνη αφής OLED.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τη μουσική λίστα που επιθυμούν εύκολα και γρήγορα μέσω του ρολογιού τους. Το Suunto 7 υποστηρίζει περισσότερες από 70 λειτουργίες αθλημάτων κάθε είδους, από τρέξιμο και ποδηλασία μέχρι σκι και γιόγκα.

Έχει επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας κι έτσι μπορεί να σε συνοδεύσει μια βραδινή προπόνηση ακόμη και μετά από μία ολόκληρη ημέρα ενεργής χρήσης του smartwatch. Δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της προπόνησης μέσω λειτουργιών όπως είναι η καταγραφή της καρδιακής συχνότητας αλλά και η μέτρηση του υψομέτρου, χάρη στο ενσωματωμένο βαρόμετρο που διαθέτει. Τέλος, μέσω του

Suunto App, μπορεί κανείς να παρακολουθεί την αθλητική πρόοδο του και τα τελευταία trends, αλλά και να συνδεθεί με άλλους partners, όπως το Strava.

Με τη βοήθεια του Google Assistant™ πραγματοποιούνται ασφαλείς πληρωμές μέσω του Google Pay™ και με το Google Fit™, μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα προσωπικό πρόγραμμα προπόνησης. Στο Google Play™ app store υπάρχουν διαθέσιμες πολλές άλλες εφαρμογές.

Το Suunto 7 με μια ματιά

Βάρος: 70 γρ.​

Στεφάνη: Ανοξείδωτο ατσάλι

Ρολόι Κάσα: Ενισχυμένο Πολυαμίδιο​

Λουράκι: 24μμ (διαθέσιμο σε σιλικόνη, δέρμα και ύφασμα

Πλοήγηση: GPS, Glonass, Galileo​

Διάρκεια μπαταρίας: Έως και 12 ώρες σε λειτουργία GPS tracking ή έως 48 ώρες σε λειτουργία απλής χρήσης*

Αδιάβροχο: 50 μέτρα​

Λειτουργικό σύστημα: Wear OS​ της Google™

Επεξεργαστής: Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 Platform

Συμβατά λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων: iOS και Android

Το SUUNTO 7 θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά από τα μέσα Φεβρουαρίου 2020.

*Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει με βάση τις ρυθμίσεις, τις εφαρμογές και διάφορους άλλους παράγοντες.

Τα Google, Android, Google Play, Wear OS by Google και λοιπά αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. To Wear OS της Google λειτουργεί με τηλέφωνα που έχουν Android 6.0 + (εκτός της έκδοσης Go) ή με iOS 10.0+. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να ποικίλουν μεταξύ πλατφορμών και χωρών.

Τα Qualcomm, Snapdragon και Snapdragon Wear είναι εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated και έχουν καταχωρηθεί στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Το Qualcomm Snapdragon Wear είναι ένα προϊόν της Qualcomm Technologies, Inc και/ ή των θυγατρικών της.

Τα performance ρολόγια Suunto διανέμει στην Ελλάδα η εταιρεία Shop & Trade.