Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Xbox Series X της Microsoft

Ο πόλεμος στον χώρο της κονσόλας συνεχίζεται για άλλη μία γενιά. Αφού η Sony νίκησε κατά κράτος τη Microsoft με το PlayStation 4, κερδίζοντας ξανά την κορυφή από το Xbox 360 που την είχε κατακτήσει λίγα χρόνια πιο πριν, ήρθε η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα: Μέσα στο 2020 τόσο εκείνη όσο κι ο μεγάλος της αντίπαλος ετοιμάζουν το νέο τους χτύπημα.

Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το PlayStation 5, έχουμε όμως περισσότερες πληροφορίες για το Xbox Series X, αφού η Microsoft φρόντισε μέσα από ανακοινώσεις της να ρίξει λίγο φως στο μυστήριο που το καλύπτει. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την κονσόλα που φιλοδοξεί να οδηγήσει το gaming στη νέα του εποχή. Διαβάστε όσα λέει το Esquire:

Το σχήμα

Τετράγωνο, κατάμαυρο και ιδιαίτερα ψηλό. Η αλήθεια είναι ότι το σχήμα του νέο Xbox θυμίζει επικίνδυνα πολύ tower από υπολογιστή παλιότερης γενιάς, έτσι αρκετοί χρήστες του ίντερνετ βρήκαν εύφορο έδαφος για να ειρωνευτούν μέσα από τα memes τους κάνοντας λόγο για κιβώτια. Μήπως, όμως, η Microsoft έκανε τη σωστή επιλογή τιμώντας την παράδοσή της και επενδύοντας παράλληλα στη νοσταλγία των gamers;

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

One console, four generations of gaming.



Thousands of your favorite backward compatible games, all your Xbox One accessories, and services like Xbox Game Pass are all compatible with Xbox Series X.



Learn more: https://t.co/5P86BHvr53#PowerYourDreams #XboxSeriesX pic.twitter.com/HMG7jIoR99