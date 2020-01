Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: 1.000 επιτυχημένες επεμβάσεις κολεκτομής

81 views 0 shares

Οι επεμβάσεις αφαίρεσης παχέος εντέρου και ορθού (κολεκτομές) αφορούν παθήσεις όπως η εκκολπωματίτιδα, η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος Crohn, η πρόπτωση ορθού, οι καλοήθεις πολύποδες και οι κακοήθεις όγκοι. Tο πλέον σύγχρονο σύστημα Ρομποτικής χειρουργικής, da Vinci Xi HD, έκδοση 2019, το οποίο διαθέτει την τεχνολογία πυγολαμπίδας (firefly) που χρησιμοποιεί ο Δρ. Κ. Κωνσταντινίδης και η ομάδα του, προσφέρει στον ασθενή όλες εκείνες τις δυνατότητες ασφαλούς και ταχείας αποκατάστασης της υγείας του (μηδαμινή απώλεια αίματος που περιορίζει την ανάγκη για μετάγγιση, ταχεία ανάρρωση χωρίς την παραμονή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο).

Επιπρόσθετα, η τρισδιάστατη εικόνα που προσφέρει η ρομποτική τεχνολογία επιτρέπει την αναγνώριση και διατήρηση των πολύ σημαντικών νεύρων της πυέλου (nerve sparing) κατά τη διάρκεια χαμηλής πρόσθιας εκτομής παχέος εντέρου, αποφεύγοντας, με αυτόν τον τρόπο, επιπλοκές όπως οι διαταραχές στην ούρηση και οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Παράλληλα, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στο χειρουργό, όπως την ακριβέστερη εκτίμηση της αιμάτωσης του εντέρου για τη διενέργεια αναστομώσεων, τη διεγχειρητική πλοήγηση με επιπροβολή απεικονιστικών εξετάσεων (αξονική τομογραφία, υπέρηχος) και την ανεύρεση των λεμφαδένων στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Τεράστιο πλεονέκτημα της χρήσης του ρομποτικού συστήματος είναι η δυνατότητα αποφυγής της παρά φύσιν έδρας ή κολοστομία, σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, σε πολύ χαμηλό σημείο στο παχύ έντερο, στο ορθό», δήλωσε, ο Δρ. Κων. Κωνσταντινίδης. «Επίσης, αποφεύγουμε κατά κανόνα την προσωρινή ειλεοστομία σε περιπτώσεις εκτομής ορθού για καρκίνο, που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν ταλαιπωρείται, αφ’ ενός, και δε θα χρειαστεί δεύτερη επέμβαση για σύγκλιση ειλεοστομίας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα στην έμπειρη, διεπιστημονική ιατρική ομάδα (Multidisciplinary Team, MTD) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών να προσφέρει σε ολοένα και περισσότερους ασθενείς την αναίμακτη και ταχείας ανάρρωσης, χειρουργική αποκατάσταση του προβλήματός, χωρίς επιπλοκές».

Ο Δρ. Κων. Κωνσταντινίδης:

Από το 1991, έως και σήμερα, ο Δρ. Κων. Κωνσταντινίδης έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 Λαπαροσκοπικές και 2.500 Ρομποτικές επεμβάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι άνω των 600, εξ αυτών, αφορούν επεμβάσεις παχέος εντέρου και ορθού, ενώ είναι ο πρώτος χειρουργός που πραγματοποίησε δεξιά ρομποτική κολεκτομή δια μέσου μίας, μόνο, τομής 2,5 εκατοστών (single site).

Η Κλινική Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής Γενικής και Ρομποτικής Χειρουργικής έχει ήδη δεχθεί περισσότερους από 1.000 επισκέπτες χειρουργούς, παγκοσμίως, διοργανώνοντας παράλληλα μαθήματα σε διάφορους τομείς της ρομποτικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ενώ ταυτόχρονα, είναι αναγνωρισμένη και διαπιστευμένη ως Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας για Βαριατρική και Μεταβολική Χειρουργική, από το International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).

Ο Δρ. Κων. Κωνσταντινίδης είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Adjunct Professor of Surgery of Ohio State University, USA, Γραμματέας Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA, Μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου της SRS, Governor του Greek Chapter of the American College of Surgeons.