Χρονιά σταθμός για το ελληνικό χάντμπολ το 2018

48 views 0 shares

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για το άθλημα φεύγει σε λίγες ώρες με την ευχή η επόμενη να είναι το ίδιο σημαντική και παραγωγική για το ελληνικό χάντμπολ.

Το 2018 ήταν χρονιά- σταθμός, έτος ορόσημο με παγκόσμιο τίτλο με συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου, με αγώνα χάντμπολ στο κλειστό «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ, με μεγάλους αγώνες σε κατάμεστα γήπεδα, με μεγάλες νίκες των Εθνικών μας ομάδων, με συναρπαστικούς τελικούς πρωταθλήματος και κυπέλλου, με αναπτυξιακές δράσεις σε όλη την επικράτεια, με κοινωνικό χαρακτήρα, με ευαισθητοποίηση, με βραβεύσεις και διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδος, με δυνατές στρατηγικής σημασίας συνεργασίες, με πολλά τουρνουά, αμέτρητα καμπ και το σημαντικότερο με αναγνώριση από το σύνολο σχεδόν του ελληνικού αθλητισμού για το έργο και την ποιότητα του αθλήματος.

Υπήρχαν ωστόσο και δυσάρεστες στιγμές, θάνατοι που κλόνισαν τους πάντες, άνθρωποι που έφυγαν πρόωρα και προσέφεραν πολλά στο άθλημά μας.

Όλα αυτά θα τα θυμηθούμε στην ανασκόπηση που ετοίμασε το γραφείο Τύπου της ΟΧΕ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

-Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε χωρίς βαθμό (έξι ήττες) την συμμετοχή της στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2019, όπου πήραν μέρος επίσης Ολλανδία, Τουρκία και Βέλγιο.

-Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Άκη Ψωμιάδη, αθλητή της ομάδας του Φιλίππου Βέροιας.

Όλο το άθλημα συγκλονίστηκε από την απώλεια του Άκη, ένα χαμογελαστό παιδί με πολλά όνειρα και αγάπη για το χάντμπολ που έχασε τόσο πρόωρα την ζωή του σε ηλικία 21 ετών, κάνοντας σκι στα Τρία-Πέντε Πηγάδια της Νάουσας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

-Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, διαφήμιση για το ελληνικό γυναικείο χάντμπολ η Νέα Ιωνία στέφτηκε Κυπελλούχος Ελλάδος για 5η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 21-20 μπροστά σε 1.500 θεατές στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης.

Το γκολ της νίκης σημείωσε η Χρήστα- Μαρία Στουγιαννίδου, στο 59:58, δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια του τελικού -η οποία και αναδείχθηκε παμψηφεί MVP από τους Δημοσιογράφους- ήταν η τερματοφύλακας Μάγδα Κεπεσίδου με 24 επεμβάσεις σε 43 σουτ με ποσοστό 56%!

-Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος συνεργασίας με την Διεθνή Ομοσπονδία Χάντμπολ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του 2021. Στα γραφεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας στην Ελβετία, παρόντες από την ΟΧΕ ήταν ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής και ο τεχνικός σύμβουλος Παναγιώτης Τραϊκόγλου, ενώ εκ μέρους της IHF ήταν εκεί ο Πρόεδρος Δόκτωρ Μουσταφά Χασάν, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεθνούς Ομοσπονδίας από τα τμήματα μάρκετινγκ και διοργανώσεων.

Μετά από πολύωρη συνεργασία υπογράφηκε το συμβόλαιο με την Διεθνή Ομοσπονδία Χάντμπολ που αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του 2021.

-Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βράβευσε την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος για την σημαντική προσφορά της, αλλά και τις δράσεις της το 2017 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος #BΕACTIVE

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΟΧΕ ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Σταματιάδης.

-Στην Μεσογειάδα Εφήβων που διεξήχθη στο Μαρακές η Εθνική ομάδα κατέλαβε την 6η θέση.

-Μεγάλη γιορτή της ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη. Η ΕΑΠ/ΟΧΕ με την υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης διοργάνωσε διακλιμακιακό καμπ με την συμμετοχή 142 αθλητών-τριών από τις κατηγορίες Παμπαίδων Α’ και Παγκορασίδων Α’. Πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες τεχνικοτακτικές προπονήσεις, αλλά και προπονήσεις θέσεων από 14 αναπτυξιακούς προπονητές.

ΜΑΡΤΙΟΣ

-Τον πρώτο του τίτλο στο ελληνικό χάντμπολ πανηγύρισε ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή, ο οποίος αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος Ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 26-22 του ΑΣΕ Δούκα στον μεγάλο τελικό του 16ου Final Four του Κυπέλλου Ανδρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Hexagon MVP του τελικού ήταν ο τερματοφύλακας Κώστας Τσιλιμπάρης που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 επεμβάσεις σε 39 σουτ και εντυπωσιακό ποσοστό 59%!

-Η Εθνική Νεανίδων Κ20 συμμετείχε στον 7ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2018 στην Ποντγκόριτσα, έχοντας μια ισοπαλία με την Ελβετία και μία ήττα από το Μαυροβούνιο.

-Διεξάγεται στο ΟΑΚΑ το 6ο διεθνές τουρνουά χάντμπολ «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018» με την συμμετοχή οχτώ Εθνικών Ομάδων Παίδων (Κ16), Ελλάδας, Ρωσίας, Κίνας και Ισραήλ, Ρουμανίας, Κροατίας, Ισλανδίας και Βοσνίας. Η Εθνική μας ομάδα κατέλαβε την 4η θέση στην διοργάνωση.

-Στο πλαίσιο του «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018» πραγματοποιήθηκε στο «Τείχος των Εθνών» του ΟΑΚΑ παράλληλη νυχτερινή δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Active με αγώνες street handball, συμβολική ενδροφύτευση, ενώ ελευθερώθηκαν στον ουρανό μικρά φαναράκια με ευχές από αθλητές και προσκεκλημένους σε ένδειξη παγκόσμιας ειρήνης!

- Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος είναι η πρώτη Αθλητική Ομοσπονδία που συνεργάζεται με το Make Place For One More Woman, για την προαγωγή του γυναικείου αθλητισμού.

Η έλευση της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου) ήταν η καλύτερη ευκαιρία για την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό του Προγράμματος που ως στόχο έχει την διεύρυνση της συμμετοχής των όλων Γυναικών στον Αθλητισμό, στην προπονητική καθοδήγηση, την διοικητική στελέχωση καθώς και την άρσης των αποκλεισμών.

Το πρόγραμμα αυτό εκπονείται ως απόρροια της βράβευσης της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και Αργυρής Ολυμπιονίκη της Υδατοσφαίρισης κας Βούλας Κοζομπόλη με το «IOC Women and Sport Award for Europe 2015», η οποία είναι η εμπνεύστρια του εν λόγω προγράμματος και διεξάγεται με την συνεργασία και την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) , της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και φυσικά του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ).

-Στην διεθνή έκθεση αθλητισμού «Sportexpo 2018» στη ΔΕΘ, το χάντμπολ κέρδισε τις εντυπώσεις. Δύο γήπεδα, ένα εντός του εκθεσιακού χώρου και ένα στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και το άρτια εξοπλισμένο περίπτερο της ΟΧΕ και της ΕΣΧΘ, αποτέλεσαν πόλο έλξης για εκατοντάδες μαθητές δημοτικών σχολείων που επισκέφθηκαν τη Sportexpo, μέσω του προγράμματος «Αθλούμαι, συμμετέχω, εκφράζομαι».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- Το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των Εφήβων μετά από πέντε χρυσά (δύο σε Παίδες, δύο σε Παμπαίδες και ένα σε Μίνι Κορίτσια) κατέκτησε ο ΑΕΣΧ Πυλαίας.

Με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε πανάξια και αήττητη τον τίτλο στο 38ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η τελική φάση (Final-8) του οποίου διεξήχθη στη Βέροια.

Στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης η Πυλαία νίκησε 28-25 τον Φοίβο Συκεών, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, με το ασημένιο να καταλήγει στον Ολυμπιακό ΣΦΠ, στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση μικρών ηλικιών του αθλήματος.

-Ολοκληρώθηκε η τελική φάση (Final-6) του 29ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων. Στο παιχνίδι για το χρυσό μετάλλιο που διεξήχθη στο γεμάτο κόσμο γήπεδο χάντμπολ του ΟΑΚΑ ο ΓΑΣ Καματερού επικράτησε 25-22 του ΟΦΝ Ιωνίας. Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος στην κατηγορία των νεανίδων για τον ΓΑΣ Καματερού, ενώ ο ΟΦΝ Ιωνίας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

-Στην περιφέρεια της Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Κόνιτσα πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Πανελλήνια Συνάντηση Επίλεκτων αθλητών και αθλητριών Κ14 υπό την καθοδήγηση της ΕΑΠ/ΟΧΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Κόνιτσας και την αμέριστη συμπαράσταση του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Γιάννη Καραμπίνα.

- Ακόμη μία δράση ανάπτυξης για το ελληνικό χάντμπολ, αυτή την φορά στο Καυτανζόγλειο Στάδιο μέσω του προγράμματος του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αθλούμαι - Συμμετέχω – Εκφράζομαι. Στον αγωνιστικό χώρο του Καυτανζογλείου στήθηκαν δύο γήπεδα χάντμπολ από τους αναπτυξιακούς προπονητές της ΟΧΕ για τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων της Θεσσαλονίκης. Συνολικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πήραν μέρος 5.000 μαθητές.

ΜΑΪΟΣ

-Η ΑΕΚ γίνεται η 3η ελληνική ομάδα μετά τον Φίλιππο Βέροιας (2003) και τον Διομήδη Άργους (2012) που θα συμμετέχει σε τελικό ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Η Ένωση μετά από μια εντυπωσιακή πορεία αποκλείει London, Γκέζτεπε, Μπέρχεμ, Μαδέιρα και φτάνει έως και τον τελικό απέναντι στην Ποτάισα Τούρντα. Στη Ρουμανία χάνει με 33-22, αλλά στον επαναληπτικό θα κερδίσει 27-26 μπροστά σε 5.000 θεατές, σε ένα ιστορικό ματς, αφού είναι το πρώτο για το χάντμπολ που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ από το 1995 που κατασκευάστηκε!

-Για 5η συνεχόμενη χρονιά η Νέα Ιωνία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 Γυναικών και παράλληλα το 3ο νταμπλ της ιστορίας της μετά το 2015 και το 2017. Η ομάδα των Σοφία Ναϊσίδου και Σάσα Ζιβούλοβιτς επικράτησε με 22-14 του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Νέας Ιωνίας και έκανε το 3-1 στην σειρά των τελικών.

-Νέος Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών αναλαμβάνει μετά απόφαση του Δ.Σ. της ΟΧΕ ο Γιάννης Αρβανίτης με άμεσο συνεργάτη τον Γιώργο Χαλκίδη, ο οποίος θα έχει την ευθύνη των Εθνικών ομάδων Νέων και Εφήβων.

-Το χάντμπολ είχε την τιμητική του στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους με εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια να παίζουν street handball στα πέντε ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα.

Για τρεις ώρες το "Thesshand 2018" μαγνήτισε μικρούς και μεγάλους, καθώς πέρα από τους συνεχόμενους αγώνες υπήρχαν εκπλήξεις με ξυλοπόδαρους, face painting, χορό και πολύ χιούμορ από τους παρουσιαστές της εκδήλωσης.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα, ενώ οι γονείς εφοδιάστηκαν με τα έντυπα της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Θεσσαλονίκης που δίνουν πληροφορίες για τους συλλόγους και τις ακαδημίες της πόλης.

-Τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της χειροσφαίρισης καθώς και την ανάπτυξη και αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Αττική, αποφάσισαν με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), Κώστα Γκαντή και τον Γενικό Γραμματέα, Κώστα Σταματιάδη, παρουσία του Περιφερειακού Συμβούλου εντεταλμένου για θέματα Αθλητισμού, Σπύρου Πάντζα και του Περιφερειακού Συμβούλου, Πάρη Ευαγγελίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ

- Το πρώτο πρωτάθλημα και νταμπλ της ιστορίας του πανηγύρισε στο ελληνικό χάντμπολ ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξύνη στην πρώτη του χρονιά στο άθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 24-23 της ΑΕΚ στο κατάμεστο κλειστό του Ρέντη στον 5ο τελικό και κατέκτησαν τον τίτλο με 3-2 νίκες, κάνοντας ολική ανατροπή από 0-2.

Τον τίτλο του MVP του πρωταθλήματος μοιράστηκαν ο τερματοφύλακας Κώστας Τσιλιμπάρης και ο δεξιός εξτρέμ Δημήτρης Τζηράς, οι οποίοι συγκέντρωσαν από 14 ψήφους στην ψηφοφορία που διενέργησε το γραφείο Τύπου της ΟΧΕ και ψήφισαν 33 εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

-Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοίνωσε την σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2021. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Στέφανος Σταμούλης.

Η σύνθεση της Επιτροπής:

Πρόεδρος: Στέφανος Σταμούλης

Μέλη

Κώστας Σταματιάδης (Γενικός Γραμματέας ΟΧΕ)

Κώστας Σπυρόπουλος (Β’ Αντιπρόεδρος ΟΧΕ)

Κώστας Βιολιτζής (μέλος Δ.Σ. ΟΧΕ)

Τάσος Χειβιδόπουλος (μέλος Δ.Σ. ΟΧΕ)

Αγωνιστικός διευθυντής: Παναγιώτης Τραϊκόγλου (τεχνικός σύμβουλος ΟΧΕ)

- Ολοκληρώθηκε στη Προσοτσάνη το ΟΠΕΝ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Β΄με την επωνυμία «Μενοίκιο Cup».

Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε ο Παναθλητικός Συκεών καθώς στον τελικό επικράτησε του ΑΟ Προσοτσάνης με 29-23.

Στον μικρό τελικό ο Εθνικός Κοζάνης επικράτησε του Φιλίππου Βέροιας με 26-17 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Για την πέμπτη θέση οι Ελπίδες Αμυνταίου νίκησαν τον ΟΦΝ Ιωνίας 32-19.

-Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, το οποίο έληξε ισόπαλο 28-28, ο Φίλιππος Βέροιας κατέλαβε την 1η θέση λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων στη βαθμολογία της Β’ φάσης και κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων που διεξήχθη στη Προσοτσάνη.

Αυτό ήταν το 3ο συνεχόμενο χρυσό για τον Φίλιππο στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, 11ο στην ιστορία του, ενώ συνολικά έφτασε τους 56 τίτλους στο ελληνικό χάντμπολ –τους περισσότερους από κάθε άλλον σύλλογο- οι 39 εκ των οποίων στα τμήματα υποδομής.

Το πρώτο της μετάλλιο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μικρών ηλικιών πανηγύρισε και η ΑΕΚ που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Δούκας επικρατώντας 33-29 της ΑΕΣΧ Πυλαίας.

Για την ομάδα των «εκπαιδευτηρίων» ήταν το 8ο μετάλλιο στους Παίδες, ανεβαίνοντας στην 3η θέση της κατάταξης μετά από Φίλιππο Βέροιας (20) και Ιωνικός ΝΦ (9).

- Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2018-2020. Πρόεδρος επανεκλέχθηκε ο Δημήτρης Σκάρλος.

-Στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Πάτρας «Κουκούλι» πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου Χάντμπολ, του πρώτου Μουσείου ομαδικού αθλήματος στην πόλη των Πατρών και ταυτόχρονα της ευρύτερης περιοχής του Ν. Αχαΐας.

Το μουσείο είναι μια πρωτοβουλία της ΑΕΠ Ακαδημίας των Σπορ, τελεί υπό την αιγίδα του ΠΕΑΚ Πάτρας, της Ο.Χ.Ε., ΤΕΧΠ και της ΕΑΠ/ΟΧΕ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

-Η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού χάντμπολ καταγράφηκε στο Καζάν της Ρωσία τον Ιούλιο. Εκεί όπου η εθνική Γυναικών έγραψε ιστορία και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Beach Handball στην πρώτη της συμμετοχή στον θεσμό!

H Eθνική ομάδα πραγματοποίησε ξέφρενη πορεία με 7 νίκες και μόλις 2 ήττες. Επικράτησε της Αυστραλίας, Παραγουάης, Κινεζικής Ταϊπέι, Ουρουγουάης, της διοργανώτριας Ρωσίας στον προημιτελικό, της κατόχου του τίτλου Ισπανίας στον ημιτελικό και της πρωταθλήτριας Ευρώπης Νορβηγίας στον τελικό.

Η Ελλάδα έγινε πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο για την αγωνιστικότητα της, το πάθος και την ψυχή που έβγαλαν οι αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο.

Μάγδα Κεπεσίδου (τερματοφύλακας) και Βάσω Σκάρα (specialist) αναδείχθηκαν κορυφαίες στις θέσεις τους στο Παγκόσμιο.

Η Εθνική μετά από αυτή την διάκριση κέρδισε επάξια μία θέση στα World Beach Games τον Οκτώβριο του 2019 στο Σαν Ντιέγκο, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2020 στην Ιταλία, παράλληλα το 2019 θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό της Πολωνίας.

Η σύνθεση του τελικού

ΝΟΡΒΗΓΙΑ- ΕΛΛΑΣ 1-2 (14-18, 24-15, 2-5)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη/Δημητρίου): Σαμολαδά, Ποιμενίδου 6, Καλοϊδη, Κερλίδη 6, Σκάρα, Μούρνου 3, Μ. Κεπεσίδου, Α. Δημητρίου 18, Μάστακα 5, Ν. Κεπεσίδου.

-Ολοκληρώθηκε στην Αργολίδα και το κλειστό της Αγίας Τριάδας το 6o Διεθνές τουρνουά Danaon Cup 2018 με την συμμετοχή 52 ομάδων και 900 αθλητών. Και οι δύο τίτλοι στους Παμπαίδες Α’ και τις Παγκορασίδες Α’ κατέληξαν σε ένα Δήμο, στον Αγίων Αναργύρων- Καματερού, αφού ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων πήρε το χρυσό στα αγόρια και ο ΓΑΣ Καματερού στα κορίτσια.

Στο τουρνουά των Εφήβων η Εθνική Ελλάδος επικράτησε 26-20 του Μαυροβουνίου στον τελικό, ενώ και η Εθνική Παίδων κατέκτησε το χρυσό στην αντίστοιχη κατηγορία, κερδίζοντας στον τελικό του τουρνουά το Μαυροβούνιο με 28-23.

-Η Εθνική Νέων (Κ20) κατέλαβε την 9η θέση στο ΕURO που διεξήχθη στα Σκόπια

- Στην 10η θέση βρέθηκε η Εθνική Ανδρών και στην 13η η Εθνική Γυναικών στο EURO K18 Beach Handball που πραγματοποιήθηκε στο Ούλτσιν του Μαυροβουνίου.

-Οι Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών πήραν μέρους στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγόνα με απολογισμό μία ισοπαλία και μία ήττα για τους Άνδρες και μία νίκη, τρείς ήττες για τις Γυναίκες.

-Ολοκληρώθηκε στη Προσοτσάνη η τελική φάση (F6) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων υπό την επίβλεψη της ΕΑΠ/ΟΧΕ και την υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης και του ΑΟ Προσοτσάνης. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του ΑΟ Προσοτσάνης, η οποία μετά και τη νίκη της επί του Πανοράματος με 40-23 έφτασε τους έξι πόντους στον όμιλο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Την δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και το αργυρό μετάλλιο πήρε ο Εθνικός Κοζάνης με 4 πόντους στον όμιλο της Β’ φάσης, ενώ το χάλκινο κατέληξε στο σωματείο ΑΕΠ Πανόραμα.

-Στο Delfini at Sailing πραγματοποιήθηκε σε διοργάνωση της επιτροπής Beach Handball της ΟΧΕ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής το 5ο Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών- Γυναικών.

Κυπελλούχοι Ελλάδας για το 2018 αναδείχθηκαν στους Άνδρες ο ΑΣ Άνοιξης Διονύσου DELOUSIL και στις γυναίκες ο Σπάρτακος GOALBET.

-Στην ίδια τοποθεσία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και την στήριξη της ΕΣΧΑ το 1ο Πανελλήνιο αναπτυξιακό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στην κατηγορία των Παίδων- Κορασίδων (Κ16).

Στα αγόρια πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ και στα Κορίτσια τον τίτλο κατέκτησε ο ΑΠΕΣ Καπανδρίτι.

-Την Ελλάδα επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ Δρ Μουσταφά Χασάν προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος.

Βασικό θέμα στην ατζέντα του Προέδρου της ΙHF ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το 2021 και για αυτό τον λόγο είχε μια σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις. Ο Πρόεδρος της ΙHF έγινε δεκτός από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ στην συνέχεια μετέβη στο Άργος για να παρακολουθήσει από κοντά το «Danaon Cup».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

-Από το κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης ξεκίνησε η σεζόν 2018-19. Η εκδήλωση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων της Handball Premier και της Α1 Γυναικών είχε πολλή λάμψη από τους πρωταγωνιστές της προηγούμενης χρονιάς με κυρίαρχες τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του Beach Handball.

Η αφιέρωση του επάθλου της Βάσως Σκάρα στην Αποστολίνα Δημητρίου για τα προβλήματα που ξεπέρασε δίνοντας τον καλύτερο εαυτό της, η ιαχή «Ελλάς» που φώναξαν αγκαλιασμένες οι αθλήτριες, αλλά και η προβολή σε βίντεο των κατορθωμάτων των κοριτσιών ανέβασαν το θερμόμετρο στην εκδήλωση.

Η βούληση της Ομοσπονδίας και του Δήμου Πειραιά να διοργανωθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων του 2021 στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, εκφράστηκε απόλυτα από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, αλλά και από τον πρόεδρο της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή που επεφύλασσε και μία έκπληξη ανακοινώνοντας την συνεργασία με τον εμβληματικό Σάββα Καρυπίδη ως συμβούλου σε τεχνικά θέματα.

Η παρουσίαση της νέας μπάλας του πρωταθλήματος

Η μπάλα του νέου πρωταθλήματος της Handball Premier, με την υπογραφή της SELECT, έκανε την επίσημη πρώτη της εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η ΟΧΕ βράβευσε τους κορυφαίους της σεζόν 2017-2018, σύμφωνα με τις ψηφοφορίες των εκπροσώπων των ΜΜΕ, των προπονητών, αρχηγών και του κοινού σε συνεργασία γραφείου Τύπου ΟΧΕ και e-handball.gr

Handball Premier

Τερματοφύλακας: Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξί εξτρέμ: Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Δεξί ίντερ: Λόκεν (ΑΕΚ)

Πλέι μέικερ: Αργυρού (ΑΕΚ/Διομήδης Άργους)

Πίβοτ: Κοκκώνης (ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV)

Αριστερό ίντερ: Σανίκης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Αριστερό εξτρέμ: Ζαμπούνης (ΑΕΚ)

Προπονητής: Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Καλύτερος νέος αθλητής: Καραμπουρνιώτης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Πρώτος σκόρερ: Τουνγκελίδης (Χιλιώτης Δράμα 1986)

MVP: Κώστας Τσιλιμπάρης και Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Α1 Γυναικών

Τερματοφύλακας: Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Δεξί εξτρέμ: Μπατζαρακούδη (Φίλιππος Βέροιας)

Δεξί ίντερ: Μίλασιτς (ΟΦΝ Ιωνίας)

Πλέι μέικερ: Ανδρίτσου (ΓΑΣ Καματερού)

Πίβοτ: Μάστακα (ΠΑΟΚ RED-LED)

Αριστερό ίντερ: Μούρνου (ΠΑΟΚ RED-LED)

Αριστερό εξτρέμ: Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Προπονητής: Τσικίνας (Φίλιππος Βέροιας)

Καλύτερη νέα αθλήτρια: Αργυροπούλου (HONDA Πανόραμα)

Πρώτη σκόρερ: Δήμητρα Μπατζαρακούδη (Φίλιππος Βέροιας)

MVP: Μάγδα Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

Βραβεύσεις απονεμήθηκαν σε:

-Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή για την κατάκτηση του νταμπλ στους άνδρες.

-Στους προπονητές του ΟΦΝ Ιωνίας Σοφία Ναϊσίδου και Σάσα Ζιβούλοβιτς, για την κατάκτηση του νταμπλ στις γυναίκες.

-Στην ΑΕΚ για την συμμετοχή της στον τελικό του Τσάλεντζ Καπ.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν:

-Στις αθλήτριες και προπονήτριες της Εθνικής Γυναικών Beach Handball για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

-Στην Ελένη Ποιμενίδου για την προσφορά της στο χάντμπολ σάλας.

-Στο Make Place For One More Woman για την συμβολή του στην ανάδειξη της γυναίκας στον αθλητισμό.

-Στον Νίκο Κανελλάκη, Πρόεδρο του ΠΕΑΚ Πατρών και πρώην διαιτητή χάντμπολ.

-Στους χορηγούς- υποστηρικτές του αθλήματος: Μουσείο Ακρόπολης, Ευρωκλινική, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών ΔΕΗ, CAP, Mizuno, King, ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΝΑΝΟU, Delousil, ΑCT και Warehouse 7.

-Στην Ramos AE (Αcerbis, Select)

-Στο δίκτυο Περιφερειών- Δήμων για την στήριξη τους στο χάντμπολ: Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου. Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κιλκίς, Κοζάνης, Έδεσσας, Προσοτσάνης, Δράμας, Αμυνταίου, Κόνιτσας.

-Στην ετήσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος που διοργανώθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, η Ομοσπονδία εγκαινίασε μία νέα συνεργασία που αφορά δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου αξιολόγησης και παρακολούθησης νεαρών αθλητών. Η ανάπτυξη του δικτύου αποσκοπεί στην ανίχνευση και ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών μέσω ολοκληρωμένου και συστηματικού αθλητιατρικού και εργομετρικού ελέγχου.

Η «Αναγέννηση και Πρόοδος» αναλαμβάνει και υλοποιεί κοινωνικές δράσεις στα πλαίσια δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του προγράμματος Sports Excellence, το οποίο απολαμβάνει της έγκρισης και πιστοποίησης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ειδικότερα με την συνεργασία και την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής.

-Η Εθνική Εφήβων (Κ18) κατέλαβε την 10η θέση στο EURO που διοργανώθηκε στην Γεωργία

-Ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη μία άκρως πετυχημένη σεζόν για το ελληνικό beach handball με την διεξαγωγή του Final 4 του 19ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Οι Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης στους άνδρες και ο Σπάρτακος Goalbet στις γυναίκες αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ελλάδος.

Για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης ήταν ο τρίτος συνεχόμενος τίτλος και τέταρτος την τελευταία πενταετία, ενώ ο Σπάρτακος κατέκτησε το νταμπλ έχοντας πανηγυρίσει και το κύπελλο στην Αττική, ενώ αυτό ήταν το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας του μετά το 2015 και το 2016.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

-Με το σύνθημα «Χτίζουμε το Mέλλον της Ελληνικής Χειροσφαίρισης Γυναικών», στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με το πρόγραμμα Make Place For One More Woman, πραγματοποιήθηκε γραμμογράφηση γηπέδου χάντμπολ στο «Χατζηκυριάκειο» από προπονητές της ΕΑΠ/ΟΧΕ.

Η κίνηση αυτή είναι απόρροια της πρώτης επίσκεψης στο «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα» στις αρχές Ιουλίου, που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΟΧΕ και του «Make Place For One More Woman» με στόχο την ανάπτυξη της αθλητικής παιδείας των φιλοξενούμενων κοριτσιών.

Μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες οι τεχνικοί της ΕΑΠ/ΟΧΕ ξεκίνησαν για αυτό τον σκοπό προπονήσεις στον χώρο του Χατζηκυριάκειου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

-Δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο EURO 2020 μπήκε η Εθνική Ανδρών μετά την μεγαλειώδη νίκη της -από τις μεγαλύτερες της ιστορίας της- με 28-26 επί της ΠΓΔΜ στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης για την 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με προπονητή τον Γιάννη Αρβανίτη είχε περίσσιο πάθος και μεγάλα ψυχικά αποθέματα, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο καταφέρνοντας να κερδίσει μία από τις ισχυρές δυνάμεις του παγκοσμίου χάντμπολ.

Για την διοργάνωση του αγώνα η ΟΧΕ έλαβε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της EHF Μίκαελ Βίντερερ.

- Σε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν 3.000 φίλαθλοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μαθητές των σχολείων της Κοζάνης, η Εθνική Παίδων επικράτησε 25-24 της Σερβίας σε φιλικό προετοιμασίας στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης με τέρμα του Παγιάτη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

-Εκατοντάδες παιδιά από τις ομάδες της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Αττικής πήραν μέρος στην αναπτυξιακή δράση που διοργάνωσαν στο Πεδίο του Άρεως η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και η Περιφέρεια Αττικής, με τίτλο «More Play… More Handball», υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η δράση ήταν ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be Active, ενώ συμμετείχε και η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία.

Τα σωματεία της ΕΣΧΑ που στήριξαν με αθλητές την εκδήλωση ήταν τα παρακάτω: Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων, ΑΕΚ, ΑΕΚ Βύρωνα, ΓΑΣ Καματερού, ΑΣ Άνοιξης Διονύσου, ΕΣΝ Βριλησσίων, ΑΣΕ Δούκα, Αθηναϊκός, ΟΦΝ Ιωνίας, Άρης Νίκαιας, Πανελλήνιος, Ολύμπιος Δίας Ασπροπύργου, Αστέρας Μελισσίων, ΑΣ Ηλιούπολης και Τελαμώνας Σαλαμίνας.

-Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του κατά την επίσκεψη του στην Ελλάδα τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ Δρ. Μουσταφά Χασάν, στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της ΙHF προς την Ελλάδα, πρότεινε ως Στρατηγικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος τον λέκτορα της IHF Guy Petitgirard.

-Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κλειστό του Ρέντη ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή νίκησε 27-22 την Κόμλο και με περισσότερα εκτός έδρας γκολ προκρίθηκε στους «32» του EHF Cup. Πρόκειται για μία μεγάλη πρόκριση τόσο για τον Ολυμπιακό -που πέτυχε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη- αλλά και για όλο το ελληνικό χάντμπολ, αφού η Ουγγαρία συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές και ισχυρές δυνάμεις του αθλήματος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

-Μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις στο κατάμεστο ΔΑΚ Αμυνταίου, όπου διοργανώθηκε το 3ος προκριματικός όμιλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Εθνική Γυναικών καταλαμβάνει την 2η θέση και χάνει την πρόκριση για τα πλέι οφ στην διαφορά τερμάτων.

Η Ελλάδα νίκησε 23-19 την Ιταλία, 16-15 την Πορτογαλία, ενώ έχασε 28-18 από την Λευκορωσία.

-Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και όλο το ελληνικό χάντμπολ αποχαιρέτησαν με οδύνη έναν από τους μεγαλύτερους εργάτες με τεράστια προσφορά στο άθλημα για περισσότερα από 30 χρόνια. Ο Χρήστος Καψάλης «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όλο το χάντμπολ το οποίο υπηρέτησε από πολλές και κομβικές θέσεις ευθύνης.

Είχε διατελέσει μεταξύ άλλων Β’ Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Beach Handball, ενώ από το 2008 έως το 2015 ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνέδεσε το όνομα του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Φιλίππου Βέροιας από τι 1984 και έπειτα, όταν και είχε κομβικό ρόλο στον σύλλογο.

-Το χάντμπολ είχε την τιμητική του σε άλλη μία κοινωνικοαθλητική εκδήλωση που ολοκληρώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 2ο αθλητικό φεστιβάλ κωφών με την συμμετοχή όλων των μαθητών των ειδικών σχολείων κωφών και βαρηκόων της Αττικής. Στην εκδήλωση έπαιξε χάντμπολ ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Παππάς με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΧΕ Κώστα Σταματιάδη να του προσφέρει μία μπάλα.

-Το 3ο Διακλιμακιακό Καμπ Παμπαίδων Α’- Παγκορασίδων Α’

διεξήχθη στην Προσοτσάνη Δράμας υπό την επίβλεψη της ΕΑΠ/ΟΧΕ. Επιλέχθηκαν 140 αθλητές και αθλήτριες από τα σωματεία της επικράτειας, ενώ την καθοδήγηση των προπονήσεων είχαν 17 προπονητές και προπονήτριες ανάπτυξης.

-Ολοκληρώθηκε στην Κατάνια της Ιταλίας το 5ο Τσάμπιονς Καπ στο Beach Handball. Οι Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης στην δεύτερη τους παρουσία κατέλαβαν την 13η θέση

-Με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή σεζόν, όπου έφτασε έως τον τελικό του Τσάλεντζ Καπ, η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ δυναμικά την φετινή της πορεία στην Ευρώπη. Η Ένωση μετά την νίκη της 29-25 επί της Μπρέγκεντς στο γήπεδο χάντμπολ του ΟΑΚΑ, επικράτησε και στην Αυστρία με 20-18 και προκρίθηκε στους «16» του Τσάλεντζ Καπ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, προσωπικοτήτων του αθλητικού και του πολιτικού χώρου και πλήθους κόσμου, η τελετή απονομής των αθλητικών βραβείων που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου για 65η χρονιά!

Το «Έπαθλο Αθλητικής Προσφοράς και Ήθους» απονεμήθηκε στην Βάσω Σκάρα, την εμβληματική αρχηγό της Αναγέννησης Άρτας και της Εθνικής Beach Handball, που τον Ιούλιο στο Καζάν αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η βράβευση στο πρόσωπο της Βάσως αντανακλά σε όλο το άθλημα και αντικατοπτρίζει πλήρως το ήθος και το βαθύτερο νόημα που πρεσβεύει το χάντμπολ στον ελληνικό αθλητισμό.

Η Βάσω συγκίνησε με την ομιλία της και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που είχε γεμίσει την αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής.

Η Βάσω Σκάρα πρότυπο αθλήτριας και παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες αθλήτριες, με επιμονή και υπομονή έφτασε να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου σε ηλικία 45 ετών.

Μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης στη θέση της specialist.

Ακόμα και σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο στην Α1 Γυναικών για 26η σεζόν, όλες στην Αναγέννησης Άρτας, με εξαίρεση μία χρονιά που αγωνίστηκε στους Πρωτοπόρους (2011-2012).

Η πρώτη εγγραφή της στα μητρώα του αθλήματος έγινε πριν 30 χρόνια, το 1988.

Κατέχει το ρεκόρ κατάκτησης τίτλων στο γυναικείο χάντμπολ με 22 τον αριθμό, 12 πρωταθλήματα και 10 κύπελλα.

Στο πλευρό της Βάσως Σκάρα στην τελετή απονομής βρέθηκαν εκτός φυσικά από την οικογένεια της, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Κώστας Σταματιάδης, το μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και της Αναγέννησης Άρτας Βασίλης Κρανιώτης, ο διεθνής παρατηρητής, μέλος επιτροπών Beach Handball της ΟΧΕ και της ΕHF, διευθυντής της ΕΘΝΟΑ Γιώργος Μπεμπέτσος και ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας μέλος της επιτροπής Beach Handball της ΟΧΕ, Α’ αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΤ Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου.

-Στην ψηφοφορία των Αθλητικών Συντακτών – Μελών του ΠΣΑΤ για την ανάδειξη των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού

η Εθνική Γυναικών Beach Handball που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατέλαβε την 5η θέση στην κατηγορία των ομάδων, ξεπερνώντας συγκροτήματα με μεγάλα επιτεύγματα στη χρονιά.

Επίσης η ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Καραντώνη κατέλαβε την 11η θέση στην σχετική ψηφοφορία.

-Το Δ.Σ. της ΟΧΕ ενέκρινε το πριμ επιβράβευσης για τις αθλήτριες και προπονήτριες της Εθνικής Γυναικών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Handball, ύψους 50.000 ευρώ.

Το πριμ θα πιστωθεί στην ΟΧΕ μετα απο απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη και στην συνέχεια θα μοιραστεί στις δικαιούχες.

Επίσης αποφασίστηκε πριμ στους αθλητές και τους προπονητές της Εθνικής Ανδρών σε περίπτωση πρόκρισης στην τελική φάση του ΕURO 2020, ύψους 30.000 ευρώ.

-Το ελληνικό χάντμπολ θρηνεί τον θάνατο του Θανάση Καρακεχαγιά που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Υπήρξε μεγάλος εργάτης του αθλήματος το οποίο «υπηρέτησε» ως αθλητής με την φανέλα του ΒΑΟ κατακτώντας τα δύο πρώτα Κύπελλα Ελλάδος (1983, 1984), αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Εθνική Ανδρών, ενώ διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής των Εθνικών ομάδων Γυναικών, Νεανίδων, Εφήβων και Παίδων, αλλά και τεχνικός στον ΒΑΟ και τον Φοίβο Συκεών.

Τα τελευταία χρόνια ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός, υπεύθυνος ανάπτυξης της ΕΑΠ/ΟΧΕ στην Βόρειο Ελλάδα με σπουδαίο έργο στα τμήματα υποδομής