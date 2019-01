ΒΙΝΤΕΟ σκέτη... παράνοια - Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ παρέα με 9 εκατ. δολάρια σε αυτοκίνητο!

Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ είναι λάτρης των χρημάτων, εξ' ου και το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει το παρατσούκλι «Money».

Ο πάμπλουτος μποξέρ κέρδισε 9 εκατομμύρια δολάρια από τη μάχη του με τον Τενσίν Νασουκάβα στην Ιαπωνία και έσπευσε να τα επιδείξει στους θαυμαστές του μέσα από το social media!

Δείτε το βίντεο:

Floyd Mayweather flaunting some of the $9million worth of Japanese yen (¥982million) he made against Tenshin Nasukawa. Technically still earning nine figures. pic.twitter.com/DiNA1PNy4N