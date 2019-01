Απίθανη ατάκα Σάκκαρη σε Τσιτσιπά: «Πάντα ήξερα ότι ήσουν ένας...» (ΒΙΝΤΕΟ)

«Πάντα ήξερα ότι ήσουν ένας μάγος». Είναι το μήνυμα της Μαρία Σάκκαρη, στο Instragram για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, κατά την διάρκεια μιας κοινής τους επίσκεψης σε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικές συσκευές, είδε τον Τσιτσιπά να στέκεται πάνω από ένα μηχάνημα που «μετατρέπει» τα λόγια σε εντολή.

Εκείνος έδωσε εντολή στο μηχάνημα, να παίξει ένα τραγούδι του Σίγκουρ Ρος, αυτό συνέβη και η Σάκκαρη έγραψε το μήνυμα.

Always knew you were a magician. pic.twitter.com/pcRnUkEY8l