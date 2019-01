Φοβερός Ναδάλ – Δεν θα πιστέψετε τί έκανε την ώρα που έπαιζε με Τσιτσιπά

Ράφαελ Ναδάλ – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο κατά γράφηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ράφαελ Ναδάλ.

Μία μέλισσα έκανε την εμφάνισή της στο κορτ και ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα προέβη σε μία πολύ ωραία κίνηση.

Ο Ισπανός πρωταθλητής αντιλήφθηκε την παρουσία του εντόμου και με γυμνά χέρια την απομάκρυνε από το γήπεδο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Here is the bee grab everybodyguys. Risking a bee sting to save one of God’s creatures! #Rafa #AusOpen pic.twitter.com/3lLXuc3r0n