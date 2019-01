Βασιλιάς! Έκανε πλάκα ο Τζόκοβιτς - Ισοπέδωσε εύκολα με 3-0 τον Ναδάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Νόβακ Τζόκοβιτς - Ράφα Ναδάλ: Εύκολο 3-0 για τον Σέρβο στον τελικό!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο στο Όπεν Αυστραλίας. Ο 31 ετών Σέρβος, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στον τελικό της διοργάνωσης τον Ράφα Ναδάλ με 6-3, 6-2, 6-3 και πανηγύρισε τον 15ο γκραν σλαμ τίτλο στην καριέρα του.

Παράλληλα, ο «Νόλε», ο οποίος είχε επικρατήσει και στην προηγούμενη αναμέτρησή τους στον τελικό του Όπεν Αυστραλίας (το 2012), είναι πλέον ο κορυφαίος όλων των εποχών στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς έφτασε τους επτά τίτλους (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019) στη διοργάνωση, την ώρα που ο Αυστραλός Ρόι Έμερσον και ο Ελβετός Ρότζερ Φέντερερ μετρούν από έξι κατακτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναδάλ, ο οποίος κατέκτησε το Όπεν Αυστραλίας το 2009, έχασε στον σημερινό τελικό με τον Τζόκοβιτς τα πρώτα σετ του στη φετινή διοργάνωση, αφού στην πορεία του προς την καταληκτική αναμέτρηση δεν έχει χάσει ούτε ένα! Η σημερινή ήταν η 53η αναμέτρηση για το ζευγάρι Τζόκοβιτς-Ναδάλ, με τον Σέρβο να μετράει πλέον 28 νίκες έναντι 25 του Ισπανού, ενώ υπερισχύει και στις νίκες σε τελικούς, με 15 έναντι 10. Αντίθετα, ο Ναδάλ είναι καλύτερος σε αγώνες γκραν σλαμ, καθώς μετράει 9 νίκες, έναντι 6 του Τζόκοβιτς.

History Maker.



The moment you win your seventh #AusOpen title.@DjokerNole #AusOpenFinal pic.twitter.com/7HC5Gwyfuh