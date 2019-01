Σοκαριστικό ποστάρισμα Τσιτσιπα: «Μου αρέσω περισσότερο γυμνός»

Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι αναρτήσεις του Στέφανου Τσιτσιπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλούν συζητήσεις. Αυτό αναμένεται να συμβεί, ίσως περισσότερο αυτή την φορά, με το νέο tweet του 20χρονου Έλληνα πρωταθλητή, που συνόδευσε με μία φωτογραφία όπου εμφανίζεται χωρίς να φοράει μπλούζα.

«Μου αρέσω περισσότερο γυμνός. Δεν το εννοώ αυτό με μάταιο τρόπο ... Όταν βάζεις ρούχα, βάζεις αμέσως έναν χαρακτήρα. Τα ρούχα είναι επίθετα, είναι δείκτες. Όταν δεν έχεις ρούχα, είσαι μόνο εσύ, ακατέργαστος, και δεν μπορείς να κρυφτείς», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

I like me better naked. I don't mean that in a vain way... When you put clothes on, you immediately put a character on. Clothes are adjectives, they are indicators. When you don't have any clothes on, it's just you, raw, and you can't hide. pic.twitter.com/LxkSaHBEBM