Σοκαριστικός τραυματισμός παλαιστή του MMA – Προσοχή σκληρό βίντεο

Φρικτό τραυματισμό υπέστη ο Σοφιάν Μπουκιτσού στον πρώτο γύρο του αγώνα MMA του με τον Τομ Άσπινολ στο Σάββατο στο πλαίσιο του Cage Warriors 101. Ο Μπουκιτσού πήγε να ρίξει μια κλωτσιά, όταν ο Άσπινολ μπλόκαρε το πόδι του και τότε ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, από το πόδι του Γάλλου παλαιστή.

Ο Γάλλος παλαιστής υπέστη κάταγμα, έχοντας πάρει μια πολύ άσχημη κλίση. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101.



We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h