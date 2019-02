Έτοιμος να το σηκώσει - "Διέλυσε" τον Γκοφέν και πέρασε στον τελικό ο Τσιτσιπάς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας σταρ πήρε εμφατική νίκη με 7-6 (1), 6-2 επί του Νταβίντ Γκοφέν και προκρίθηκε στον τελικό του ATP 250 της Μασσαλίας (Κυριακή 24/2, 15:00), όπου θα αντιμετωπίσει τον Μικαΐλ Κουκούσκιν από το Καζακστάν, Νο.50 στον κόσμο, ο οποίος απέκλεισε με 6-4, 6-4 τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο Τσιτσιπάς πέρασε στον τέταρτο τελικό της καριέρας του και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει θα φτάσει σίγουρα σε career high, ανεβάινοντας στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης!

Στα της αναμέτρησης, ο Γκοφέν βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ, όταν προηγήθηκε με 6-5, αλλά ο Τσιτσιπάς απάντησε με μπρέικ και εν συνεχεία πήρε το σετ με 7-6.

Στο δεύτερο σετ, ο 20χρονος Έλληνας ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικός και "έκλεισε" την αναμέτρηση σε μόλις 70 λεπτά, επικρατώντας με 6-2.

Title no.2 on the way? @StefTsitsipas will play Kukushkin in the Marseille final after racing past Goffin 7-6 6-2.#Open13 pic.twitter.com/MbtY8drJqj