Τρελό ξύλο στο ρινγκ και ανατροπή που θα αφήσει εποχή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Sam Maxwell αντιμετώπιζε τον Sabri Sediri που τον έδερνε ανηλεώς για 12 γύρους! Ο Βρετανός βρήκε του κουράγιο και δέκα δεύτερα πριν τελειώσει το ματς έριξε νοκ άουτ τον αντίπαλο και πήρε την ζώνη της WBO. Δείτε το βίντεο.

Woooooow!



Sam Maxwell was losing and being taunted by his opponent all fight and then did this with 10 second to go!



Incredible knockout pic.twitter.com/qM069RZnQK