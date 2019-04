Σοκαριστικό ατύχημα του Κούμπιτσα στο Αζερμπαϊτζάν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Formula 1: Τρόμαξε τους πάντες στα δοκιμαστικά του grand prix στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και χτύπησε με δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες!

Ευτυχώς, ο 35χρονος οδηγός ήταν τυχερός και βγήκε από το μονοθέσιό του σώος και αβλαβής.

Δείτε το ατύχημα:

Robert Kubica crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying



Credit: F1#F1 #AzerbaijanGP #BakuGP pic.twitter.com/UdXJL9Nqzx