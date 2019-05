Πέρασε στους "4" και πάει για κούπα στην Πορτογαλία ο Τσιτσιπάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μακριά από τον καλό του εαυτό και με αρκετά λάθη κυρίως στο πρώτο σετ, ο 20χρονος Έλληνας επικράτησε του 25χρονου Πορτογάλου (Νο.214) με 7-6(3), 6-4 σε 1 ώρα και 46 λεπτά και περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα Γκοφέν-Τζαζίρι.

Ο Στέφανος άργησε να... μπει στον αγώνα και σύντομα έχασε το σερβίς του από τον μαχητικό «γηπεδούχο» (1-2), που κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το 4-5.

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, και όντας με την πλάτη στον τοίχο, ο Τσιτσιπάς έβαλε μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλό του και κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσα (5-5).

Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Στέφανος βρέθηκε πίσω με 2-3, ωστόσο με ένα σερί 5-0 έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Ο νεαρός τενίστας αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες και στο δεύτερο σετ, αλλά το δεύτερο μπρέικ του (5-4) ήταν και το... φαρμακερό, καθώς σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο τέταρτος φετινός ημιτελικός για τον Στεφ, που πέρυσι είχε ηττηθεί στην τετράδα από τον Πορτογάλο Ζοάο Σόουζα.

