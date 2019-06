Στο χώμα δεν έχει αντίπαλο - Επικός Ναδάλ, "διέλυσε" τον Φέντερερ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ραφαέλ Ναδάλ: Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο χώμα, καθώς επικράτησε άνετα με 3-0 του Ρότζερ Φέντερερ και προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros.

Το πολυαναμενόμενο ντέρμπι των ημιτελικών μετατράπηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, αφού ο Ναδάλ έδειξε εξ' αρχής ποιος είναι το αφεντικό και έφτασε σε εμφατική νίκη με 3-0 (6-3, 6-4, 6-2).

Πλέον ο Ισπανός σταρ περιμένει το αποτέλεσμα του ημιτελικού Τιμ - Τζόκοβιτς για να μάθει τον αντίπαλό του. Ο Ναδάλ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο grand slam του Παρισιού και θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο του στο Roland Garros.

