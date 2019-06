Υποκλίθηκε στον βασιλιά ο Τιμ - Ο θρυλικός Ναδάλ σήκωσε το 12ο Roland Garros! (ΒΙΝΤΕΟ)

277 views 0 shares

Ραφαέλ Ναδάλ: Ο σπουδαίος Ισπανός επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το γιατί θεωρείται ο "βασιλιάς" του χώματος.

Το εμπόδιο του Ντομινίκ Τιμ δεν αποδείχθηκε ικανό να σταματήσει τον Ναδάλ, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ και κατέκτησε το Roland Garros για 12η φορά στην τεράστια καριέρα του!

Ο απίστευτος Ισπανός "λύγισε" τον αξιόμαχο Αυστριακό με 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, έχει 12/12 σε τελικούς Roland Garros και συνολικό ρεκόρ 93-2 στις αναμετρήσεις του στο μεγάλο τουρνουά!

Με το νέο του θρίαμβο στη γαλλική πρωτεύουσα ο Ναδάλ έφτασε συνολικά τους 18 Grand Slam τίτλους και απέχει πλέον δύο από τον Ρότζερ Φέντερερ, που βρίσκεται στην κορυφή της σχετκής λίστας με 20.

Finding another level.



Nadal inching closer to that 12th Roland-Garros title...#RG19 pic.twitter.com/4VFOzQffNP — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019

Nadal's forehand down the line on Court Philippe Chatrier. Causing opponents to make this face since 2005.@Eurosport_UK #RolandGarros pic.twitter.com/LQ51J7d4zM — Matthew Willis (@MattRacquet) June 9, 2019