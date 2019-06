Τι έκαναν τα παλικάρια - Παράτησαν το τένις και το... έριξαν στο ποδόσφαιρο εν ώρα αγώνα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάρτυρες ενός ξεκαριστικού σκηνικού έγιναν όσοι παρακολουθούσαν την αναμέτρηση μεταξύ του Τρελ-Μπενουά Περ και του Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά.

Και αυτό γιατί μετά από έναν χαμένο πόντο, οι δυο τους... παράτησαν το τένις και άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο με το μπαλάκι, εν μέσω αποθέωσης από το κοινό!

Δείτε το φοβερό βίντεο:

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 pic.twitter.com/OF9s18HnEj