Έχασε πάλι από τον κακό του δαίμονα ο Τσιτσιπάς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο εκπληκτικός Καναδός, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο.21 στον κόσμο, επικράτησε του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με 7-5, 6-2 σε 1 ώρα και 38 λεπτά, για να κλείσει θέση στον πέμπτο του φετινό ημιτελικό!

Ο 18χρονος Φίλιξ παραμένει, δηλαδή, ο κακός δαίμονας του Στέφανου, αφού τον έχει νικήσει τρεις φορές σε επίπεδο juniors και δύο στο επαγγελματικό tour!

Ο νεαρός τενίστας τρέχει πλέον ρεκόρ 7-1 στο γρασίδι και φιλοδοξεί να κατακτήσει στο Λονδίνο τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Βλέπει πρώτα, βέβαια, τον ημιτελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μίλος Ράονιτς, Φελιθιάνο Λόπεθ.

Ο Στέφανος, από την άλλη, θα λάβει μέρος την άλλη εβδομάδα στο τουρνουά επίδειξης The Boodles και ακολουθεί το μεγάλο ραντεβού του Wimbledon (1/7), όπου θα πάει με πολύ μεγάλα όνειρα...

Ο 20χρονος Έλληνας, πάντως, ήταν σήμερα μακριά από τον καλό του εαυτό και σίγουρα θα τον προβληματίσει το γεγονός ότι για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα μπρέικ πόιντ του (0/7). Έστω και αν ο Φίλιξ δεν έχει χάσει αυτή την εβδομάδα το σερβίς του...

Τέσσερα από αυτά τα μπρέικ πόιντ, μάλιστα, τα είχε στο 3-1 του δεύτερου σετ και έχασε έτσι την ευκαιρία να ξαναμπεί στον αγώνα...

Και σαν να μην έφτανε αυτό, δέχτηκε και δεύτερο μπρέικ στο 5-2 και ο Καναδός σφράγισε την πρόκριση για τους «4». Είναι ο νεαρότερος ημιφιναλίστ της διοργάνωσης μετά τον Λέιτον Χιούιτ το 1999!

Να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος πήρε ιατρικό τάι στο 3-0 του δεύτερου σετ, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξιό ώμο. Φάνηκε να το ξεπερνάει στη συνέχεια και ελπίζουμε όντως να μην είναι κάτι σοβαρό, καθώς πλησιάζει επικίνδυνα το τρίτο major της σεζόν...

Στην τετράδα πέρασε και ο... άσπονδος φίλος του Στεφ, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που σταμάητσε με 6-2, 6-2 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και περιμένει τον νικητή του γαλλικού «εμφυλίου» ανάμεσα στον Ζιλ Σιμόν και τον Νικολά Μαού.

The records continue to tumble...@felixtennis defeats top seed Tsitsipas to become the youngest #QueensTennis semi-finalist since 18/yo Hewitt in 1999! pic.twitter.com/1dB9GlfgP6