Χρυσό μετάλλιο για Κυρίδου και Μπούρμπου - Χάλκινο για Καλανδαρίδη και Παλαιοπάνο (ΦΩΤΟ)

Η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου, στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος κάτω των 23 ετών που διεξάγεται στην Σαρασότα της Φλόριντα.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες τερμάτισαν σε 7:11.67 λεπτά και πήραν το χρυσό με άνεση.

Μπούρμπου, Κυρίδου την περσινή σεζόν κατέκτησε και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες Νέων που διεξήχθησαν στο Μπουένος Άιρες.

Showing their dominance throughout the whole regatta, the Greek pair solidify their win with over a length over South Africa : U23 Women's Pair - Results: https://t.co/dpPL9X5X1B #WRU23Champs #worldrowing #rowing pic.twitter.com/r5AEg13NWV

Εξαιρετική ήταν και η επίδοση των Γιάννη Καλανδαρίδη και Θανάση Παλαιοπάνου που τερμάτισαν σε 6:33.09 και ανέβηκαν στην τρίτη θέση του βάθρου.

Holding onto first place throughout the whole race, the Romanian pair managed to hold off the Lithuanian crew until the finish line : U23 Men's Pair - Results: https://t.co/csJZ6OgBiZ#WRU23Champs #worldrowing #rowing pic.twitter.com/k7EY2uUD9m