Δεν τα κατάφεραν Τσιτσιπάς-Κύργιος - Πάλεψαν αλλά ηττήθηκαν από τους Φάρα και Καμπάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Τένις: Παρότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος πάλεψαν και έφτασαν κοντά στην ανατροπή, ηττήθηκαν όμως από τους έμπειρους Ρόμπερτ Φάρα και Χουάν Σεμπαστιάν Καμπάλ.

Οι Κολομβιανοί βρίσκονται στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των διπλών και παρότι τους δυσκόλεψε το εκρηκτικό δίδυμο Τσιτσιπάς-Κύργιος πήραν με την εμπειρία τους τη νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Citi Open της Ουάσινγκτον.

Επόμενη πρόκληση για τον Έλληνα τενίστα είναι το μονό, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος στο δεύτερο γύρο του τουρνουά με τον 22χρονο Τόμι Πολ.



Too. Good.



World No.1 duo of @juanscabal and @RobertFarah_ get past Kyrgios and Tsitsipas in a spirited encounter, 6-3 3-6 10-5. #CO19 pic.twitter.com/2ukzvpFlEq