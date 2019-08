Νέo κρούσμα με Κύργιο – Κινδυνεύει με αποκλεισμό λόγω δηλώσεων

Σε νέο σφάλμα υπέπεσε ο Νικ Κύργιος. Ο Κύπριος τενίστας μπορεί να πέρασε με άνεση εις βάρος του Στιβ Τζόνσον στον 2ο γύρο του US Open αλλά αυτό δεν τον συγκράτησε στο να μην επιτεθεί στην ATP και στον διαιτητή του αγώνα Τζέιμς Κεόθαβονγκ.

Ο Κύργιος διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή επειδή την ώρα που θα .... σέρβιρε είχε κόσμο στους διαδρόμους, Καθυστερούσε να σερβίρει και ο αντίπαλος του είπε: «Είναι ένα σκατοσόου εδώ. Θέλετε να παίξουμε γαμ@@@@@ τένις ή να δώσουμε σκατοσόου;».

Μετά την αναμέτρηση κλήθηκε να απαντήσει για το τεράστιο πρόστιμο (113.000 δολάρια) που "κληρονόμησε" από το Σινσινάτι και έκραξε την ATP: «Η ΑΤΡ είναι διεφθαρμένη, άρα δεν με απασχολεί και πολύ. Αλλά γιατί μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από τρεις εβδομάδες, ενώ διέλυσα κάποιον στον πρώτο γύρο του US Open;».

Η Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών ερευνά το θέμα και δεν αποκλείεται να αποκλειστεί για ένα διάστημα από τα τουρνουά της αφού είναι υπότροπος και συνεχώς προκαλεί με την συμπεριφορά του στα κορτ αλλά και τις δηλώσεις.

Ο Κύργιος πάντως προσπάθησε σε νεώτερη δήλωση να ρίξει τους τόνους. « Ξέρω ότι δεν είμαι τέλειος και αναγνωρίζω ότι έπρεπε να τιμωρηθώ και να δεχθώ πρόστιμα, αλλά περιμένω συνέπεια και δικαιοσύνη κάτι που μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει», είπε.

