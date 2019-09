Under Armour Kifisia City Challenge 2019 - Το event που έγινε θεσμός!

65 views 0 shares

Η εκκίνηση δόθηκε από τον Σάκη Τανιμανίδη, Ambassador της Under Armour, με αφετηρία το Under Armour Brand House της Ν. Ερυθραίας, ενώ οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε πανέμορφες διαδρομές που συνδύαζαν το αστικό στοιχείο της πόλης με το πράσινο και γαλήνιο στοιχείο της φύσης. Οι δρομείς ξεκίνησαν από την Λεωφόρο Κηφισίας και πέρασαν μέσα από το δάσος Φασίδερη, καταλήγοντας στην γραμμή του τερματισμού, στην οποία στεκόταν επιβλητικά η αψίδα της Under Armour.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της γνωστής γυμνάστριας Μάντη Περσάκη και της ομάδας της, όπου ανέλαβαν το ζέσταμα και την αποθεραπεία των αθλητών, ενώ παράλληλα η μουσική και ο ρυθμός κρατούσαν τον κόσμο ζεστό και τον παλμό του UA Run εξαιρετικά ανεβασμένο!

Το παρόν στο μεγαλύτερο δρομικό event της χρονιάς έδωσε πλήθος ευυπόληπτων αθλητών από ποικίλες αθλητικές κατηγορίες, όπως οι: Μιχάλης Ζαμπίδης, Περικλής Ιακωβάκης, Πάνος Θεοδώρου, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Γιάννης Κωτσής, Δημήτρης Κουλούρης, Κωνσταντίνος Φλίγκος , Πάνος Μπαλατσινός, Κορίνα Πολίτη, Ελπίδα Καρκαλάτου, Ένη Αργυρού, Μαριλίνα Βανκοδίου, Δήμητρα Βαμβακούση, Αφροδίτη Σκαφίδα, Γιάννης Δημάκος και Νίκος Βελιζιώτης.

Όλοι οι δρομείς έλαβαν με τον τερματισμό τους αναμνηστικό μετάλλιο και είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να μιλήσουν με σπουδαία πρόσωπα του αθλητικού χώρου και μη.

Μέρος των εσόδων του αγώνα διατέθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κηφισιάς , το οποίο διανέμει τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, καταψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.α, σε οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Η διοργάνωση και η επιτυχία των αγώνων θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συνδρομή των χορηγών: Βίκος, X-Treme Stores, Dole, Holmes Place, ΟΔΥΚ & Elgiben.

Ραντεβού στο επόμενο UA Run City Challenge!

Because Sports #WILL change The World.