Μεγάλη νίκη του Τσιτσιπά επί του Φέλιξ - Πρόκριση στον 3ο γύρο του Shanghai Masters (ΒΙΝΤΕΟ)

Τένις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε και πήρε τη νίκη κόντρα στον 19χρονο Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, με 2-0 σετ (7-6(3), 7-6(3)) και την πρόκριση στον 3ο γύρο του Shanghai Masters.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε 2 ώρες και 6 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του αντιπάλου του και να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον 19χρονο, αφού μετρούσε απέναντι του τρεις ήττες στα juniors και δύο σε επίπεδο ανδρών.

Ο Στέφανος χρειάστηκε να παίξει ψυχωμένα και με μεγάλη συγκέντρωση για να καταφέρει να πετύχει την πρώτη του νίκη κόντρα στον υπερταλαντούχο Καναδό και έκλεισε ραντεβού στον 3ο γύρο με τον Χούμπερτ Χουρκάτς.

A rivalry for the present and the future



@StefTsitsipas gets his first win over Felix Auger-Aliassime.



: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/k6yjy6sHS0