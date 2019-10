Τροχαίο σοκ για μποξέρ με Ferrari – Δεν φορούσε ζώνη, αλλά γλίτωσε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκαριστικό τροχαίο είχε οδηγώντας Ferrari ένας 29χρονος μποξέρ.

Ο λόγος για τον πρωταθλητή Έρολ Σπένς Τζούνιορ, ο οποίος χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα σε πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει τις τούμπες.

Ο 29χρονος μποξέρ κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, κυριολεκτικά «εκτοξεύτηκε» από το πολυτελές αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός δεν φορούσε ζώνη, τη γλίτωσε όμως με μερικά τραύματα στο πρόσωπο!

Here is a slowed down video of the Errol Spence Jr crash that shows his Ferrari flipping multiple times. Amazing to hear he survived with broken teeth and injuries he is expected to recover from pic.twitter.com/y7dKo40N9u