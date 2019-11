Το κτήνος επέστρεψε - Φοβερή νίκη για Ναδάλ

Ποιος να περίμενε, πως μετά το 1-5 του τρίτου σετ, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, δεν θα έβγαινε θριαμβευτής από την O2 Arena, έχοντας πετύχει την πρώτη νίκη της καριέρας του σε ΑΤΡ Finals και ταυτόχρονα, έχοντας κερδίσει για παρθενική του φορά, τον Ράφα Ναδάλ.

Κι όμως. Ο Ισπανός, μάζεψε τα κομμάτια του, έβγαλε το πνευματικό “κτήνος” από μέσα του και δείχνοντας για πολλοστή φορά, πως είναι ο σπουδαιότερος μαχητής που έχει περάσει ποτέ από τα courts, κέρδισε τον Ρώσο με μια ανεπανάληπτη ανατροπή.

Χρειάστηκαν 2 ώρες και 49 λεπτά για να υπερκεράσει το εμπόδιο του Νο4 τενίστα του κόσμου, αλλά οι πανηγυρισμοί του στο τέλος, άξιζαν όλο αυτό τον κόπο.

Τελικό σκορ 6-7(3), 6-3, 7-6(4) για τον Ράφα, που πλέον έγινε φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά των φετινών ΑΤΡ Finals, αν και την τελευταία αγωνιστική στον όμιλο Αντρέ Αγκάσι, μόνο εύκολο έργο δεν θα έχει, αφού θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

WARRIOR.



The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London