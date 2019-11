Σοκαριστικό ατύχημα στο Moto GP - Γλίτωσε από θαύμα ο Ζαρκό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολύ τυχερός πρέπει να αισθάνεται ο Γάλλος αναβάτης του Moto GP, Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος έπεσε με τη μοτοσυκλέτα του στην πίστα της Βαλένθια και στη συνέχεια η μοτοσυκλέτα του Ίκερ Λεκουόνα, που είχε επίσης πέσει, τον πέτυχε με ταχύτητα και τον σήκωσε στον αέρα!

Ο 29χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο για να κάνει εξετάσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο πρόβλημα από τη σύγκρουση.

Δείτε το βίντεο:

I can post this because it has been shown that #Zarco is ok and had no consequence.

And if you look at the incident, then I don’t know how else to call this if not a miracle#ValenciaGP pic.twitter.com/lsquKhFzAL