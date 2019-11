Πώς τα κατάφεραν; - Αδιανόητη γκάφα των δύο Φεράρι - Τράκαραν μεταξύ τους κι εγκατέλειψαν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι δύο οδηγοί της Φεράρι... κατάφεραν να γίνουν ξανά αρνητικοί πρωταγωνιστές σε grand prix, καθώς ακούμπησαν μεταξύ τους στην πίστα της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν αμφότεροι!

Δείτε το βίντεο:

Disastrous day for Ferrari. Hard to put this crash on either Vettel or Leclerc. Looking forward to stewards’ decision. #BrazilianGP #F1 pic.twitter.com/BnEO5nKpha