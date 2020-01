Εντυπωσιακή κίνηση Τσιτσιπά για το 2020 – Στόχος του η κορυφή (ΦΩΤΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι... αφοσιωμένος στον πρωταθλητισμό και δεν θέλει τίποτα να του αποσπά την προσοχή, για αυτό και αποφάσισε να απέχει εκ νέου από τα social media.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται στο Μπρίμπεν όπου μαζί με την Εθνική ομάδα θα συμμετάσχει στο νεοσύστατο ATP Cup.

Ο Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για το πρώτο major της σεζόν, το Australian Open και δεν θέλει να... χάνει χρόνο στα Social Media. Με μήνυμά του λοιπόν στο twitter ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι... θα τους δει μία άλλα στιγμή.

«Ήταν υπέροχο να περνάω χρόνο εδώ στο Twitter. Θα σας δω κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας!» σημείωσε ο Τσιτσιπάς στο twitter.

Σημειώνεται ότι παρόμοια απόφαση είχε πάρει και μετά τον αποκλεισμό του από το US Open στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

It was great spending some

time here on Twitter.



I’ll see you another time! Bye bye! #SocialMediaDetox