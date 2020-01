Έξω φρενών ο Τσιτσιπάς - Ξέσπασε και χτύπησε κατά λάθος τον πατέρα του με τη ρακέτα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε πολύ εκνευρισμένος στην αναμέτρηση με τον Νικ Κύργιο, στην οποία ηττήθηκε με 2-1 σετ.

Μάλιστα, όταν ο Έλληνας τενίστας έχασε το πρώτο σετ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και ξέσπασε στη ρακέτα του, χτυπώντας τη με δύναμη στον πάγκο και σπάζοντάς τη.

Ωστόσο, υπήρξαν και παράπλευρες απώλειες, αφού ο 21χρονος τραυμάτισε κατά λάθος τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο, στο δεξί χέρι!

"Ήταν ατύχημα. Δεν το ήθελα και το ξέχασα αμέσως, κοίταξα μπροστά. Συμβαίνει. Δεν ήθελα να το κάνω, απλά ξέφυγε, δυστυχώς", τόνισε ο Τσιτσιπάς μετά τη λήξη του αγώνα και πρόσθεσε χαριτολογώντας πως "Ίσως με κλείσει για τρεις μέρες στο δωμάτιό μου, για τιμωρία".

Δείτε το βίντεο:

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport ) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh