Απίστευτη ατάκα Τσιτσιπά για το χτύπημα στον πατέρα του: "Ντράπηκα με τον εαυτό μου" (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνέντευξη στο Reuters παραχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αφορμή την πρεμιέρα του στο Australian Open τη Δευτέρα (20/1), όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Σαλβατόρε Καρούζο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο καταλάθος χτύπημα στον πατέρα του, στον αγώνα με τον Νικ Κύργιο, στο ATP Cup.

“Ντράπηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση, κρατούσα τα πάντα μέσα μου και σε κάποια στιγμή έγινε… έκρηξη. Δουλεύω πάρα πολύ για αυτό. Πιστεύω ότι το να είμαι ισορροπημένος και να σκέφτομαι σωστά θα με βοηθήσει. Αν είσαι τη μια μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς συναισθηματικά, αυτό μπορεί να σου κοστίσει” δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

“Σκέφτηκα “γιατί να είσαι τόσο στρεσαρισμένος;” δεν υπάρχει κάποιο νόημα σε αυτό. Απλά ξεκίνα από την αρχή σε ένα καινούργιο τουρνουά, μην σκέφτεσαι τι συνέβη στο παρελθόν και προσπάθησε να παίξεις το καλύτερό σου παιχνίδι, να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο”. Αν σκέφτεσαι τόσο πολύ αυτό καταστρέφει το παιχνίδι σου”.

