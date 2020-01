Επική ατάκα Εμπαπέ για Μουρίνιο - Τον θέλει δανεικό στην Τότεναμ ως... δώρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Τότεναμ να ασχοληθεί με την περίπτωση του Έντινσον Καβάνι, σχολίασε πως αφού έχει καλεί σχέση με τα αφεντικά της Παρί τότε να του στείλουν ως δώρο τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Συγκεκριμένα σχολίασε: "Έχω εξαιρετική σχέση με τον κ.Νασέρ και τον κ.Λεονάρντο και επειδή οι καλές φιλικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από σεβασμό, δεν θα μιλήσω για παίκτες άλλης ομάδας. Αν θέλετε να κάνουμε ένα αστείο, θα πω ότι αν είναι πραγματική μου φίλοι, ας μου στείλουν δανεικό τον Μπαπέ"!



Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho jokes about his friendship with PSG chief as he searches for a striker to replace Spurs striker Harry Kane:



"If they are my friends they could send Mbappe on loan".



