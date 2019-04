Έκαναν πλάκα στην Κίνα οι Mercedes - Pole position για Μπότας, δεύτερος ο Χάμιλτον

Την υπεροχή της στους πρώτους αγώνες της Formula 1 για το 2019 επιβεβαίωσε ξανά η Mercedes. H γερμανική ομάδα κατασκευαστών θα ξεκινήσει έχοντας και τους δύο πιλότους της στις θέσεις 1 και 2 στο αυριανό (14/4) Grand Prix της Κίνας καθώς Βάλτερι Μπότας και Λιούις Χάμιλτον κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις.

Ο Φινλανδός ήταν ελαφρώς καλύτερος από τον ομόσταυλό του και πήρε την pole position με τον Βρετανό να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Τρίτος θα ξεκινήσει ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας στην Κίνα έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία καθώς θα είναι ο 1000ος στην ιστορία του σπορ.

Η κατάταξη:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:31.547

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.023

3 Sebastian VETTEL Ferrari +0.301

4 Charles LECLERC Ferrari +0.318

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.542

6 Pierre GASLY Red Bull Racing +1.383

7 Daniel RICCIARDO Renault +1.411

8 Nico HULKENBERG Renault +1.415

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team - -

10 Romain GROSJEAN Haas F1 Team - -

11 Daniil KVYAT Toro Rosso - -

12 Sergio PEREZ Racing Point - -

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing - -

14 Carlos SAINZ McLaren - -

15 Lando NORRIS McLaren - -

16 Lance STROLL Racing Point - -

17 George RUSSELL Williams - -

18 Robert KUBICA Williams - -

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing - -

20 Alexander ALBON Toro Rosso

BREAKING: @ValtteriBottas takes pole in China, edging out team-mate Lewis Hamilton by 0.023s #Race1000 #ChineseGP pic.twitter.com/XXQbAttK1h