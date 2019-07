Η αρχή της πτώσης του Vettel (ΒΙΝΤΕΟ)

Όσοι παρακολουθούν στενά τα της Formula 1, ξέρουν πως η πτωτική πορεία του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ξεκίνησε στο περυσινό Grand Prix Γερμανίας. Όταν είχε στα χέρια του μία νίκη που θα ισχυροποιούσε τη θέση του στη μάχη του τίτλου με τον Lewis Hamilton αλλά αντί αυτής, ένα λάθος υπό βροχή τον έθεσε εκτός αγώνα.

Από τότε τα λάθη είναι πολλά, η πίεση ακόμα μεγαλύτερη και ο Vettel βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Κι ενώ η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζεται να επισκεφτεί και πάλι το Χόκενχαϊμ, το επίσημο account του σπορ στο twitter, μας θύμισε την… κακιά στιγμή για τον οδηγό της Scuderia Ferrari!

Δείτε τη, μαζί με τις αντιδράσεις του Vettel -τόσο μέσω team radio όσο κι έχοντας βγει από το μονοθέσιο, ξεσπώντας στην αμμοπαγίδα- στο video που ακολουθεί…

Seb fans... look away now #GermanGP #F1 pic.twitter.com/7ZXoQus8PI