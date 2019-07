Ανατριχίλα με τον Schumacher Jr! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Mick Schumacher, γιος του σπουδαίου Michael, οδήγησε την F2004 με την οποία ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών είχε κερδίσει τον αγώνα του Χόκενχαϊμ το 2004, καθοδόν για τον έβδομο και τελευταίο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1.

Μάλιστα ο 20χρονος είχε και ειδικό σχέδιο στο κράνος του για την περίσταση, με το μισό να είναι στα δικά του χρώματα και το μισό στα χρώματα του πατέρα του που συνεχίζει να δίνει τη μεγάλη μάχη να ανακάμψει από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο κεφάλι τον Δεκέμβριο του 2013.

«Χαμογελούσα καθ’ όλη τη διάρκεια του γύρου. Ήταν υπέροχη εμπειρία, ειδικά μπροστά στους συμπατριώτες μου. Το να οδηγώ αυτό το απίστευτο μονοθέσιο, που μάλιστα έχει κερδίσει αγώνα εδώ, πριν από 15 χρόνια», είπε ο Schumacher Jr που φέτος κάνει ντεμπούτο στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Formula 2.

Δείτε στο video που ακολουθεί τους γύρους του υπό βροχή και απολαύστε τον εντυπωσιακό ήχο του V10 κινητήρα της Ferrari.

It was a Sunday to remember at Hockenheim



And it started in a very special way @SchumacherMick takes his father Michael's @ScuderiaFerrari F2004 for a spin around the iconic circuit #F1 #GermanGP pic.twitter.com/OTFoETd4HL