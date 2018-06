Τρέλα για «Σάρας» - Τον θέλει ομάδα του ΝΒΑ! (ΦΩΤΟ)

Ο Σαρούνας Γισικεβίτσιους έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά δείγματα γραφής με τη δουλειά του στη Ζαλγκίρις Κάουνας τα τελευταία χρόνια και φέτος έκανε το μεγάλο «μπαμ» οδηγώντας την ομάδα του στο Final Four της Ευρωλίγκας.

Ο Λιθουανός τεχνικός κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους, με το όνομά του να έχει στη συζήτηση για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μεταξύ άλλων, φαίνεται όμως ότι υπάρχει ανταγωνισμός και από τις ΗΠΑ!

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, την περίπτωση του «Σάρας» εξετάζουν και οι Τορόντο Ράπτορς και μάλιστα ο πρόεδρος της ομάδας, Μασάι Ουζίρι, φέρεται να έχει ήδη πραγματοποιήσει συνέντευξη με τον Λιθουανό προπονητή για την θέση του head coach!

