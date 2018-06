Σπουδαία κίνηση του ΠΑΟ - Τουρνουά με μεγάλες ομάδες στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου!

Σύμφωνα με το Sportando, ο Παναθηναϊκός θα καθιερώσει ένα σπουδαίο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχής ομάδων από την Ευρωλίγκα για να τιμήσει τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόποουλου.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί για πρώτη φορά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα γίνει θεσμός, αφού θα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από φέτος.

Panathinaikos will organize an international tournament in memory of Pavlos Giannakopoulos next September with EuroLeague level teams.

The tournament will be played each year from now on https://t.co/GsWljnIw3M