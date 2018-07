Ακούστηκε για Ολυμπιακό, ανακοινώνεται από τη Μακάμπι!

Ένας από τους παίκτες που γράφτηκαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τη πρόσληψη του Ντέιβιντ Μπλατ στον πάγκο της ομάδας ήταν ο Σκότι Γουίλμπεκιν.

Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς σύμφωνα με τον Orazio Cauchi του «Sportando», οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και το μόνο που μένει είναι να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Φέτος, ο Γουίλμπεκιν πραγματοποίησε τρομερή σεζόν με την Νταρουσάφακα, βοηθώντας την τα μέγιστα για να φτάσει στην κατάκτηση του Eurocup.

Scottie Wilbekin to Maccabi Tel Aviv is a done deal, according to sources. Official announcement will arrive after player's physicals. More details to come