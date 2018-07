Επίσημο! Ανακοίνωσε μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Υπέγραψε διετές

135 views 0 shares

Πρόκειται για τον Γιάνις Τίμα, τον Λερτονό φόργουορντ που από χθες είχε συνδεθεί το όνομά του με τον Ολυμπιακό!

Ο 26χρονος άσος υπάγραψε διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και, πλέον, ανήκει και επίσημα στην ερυθρόλευκη οικογένεια.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιάνις Τίμα. Ο Λετονός φόργουορντ θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1992 στην Λετονία και έχει ύψος 2.01μ.

Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε στην γενέτειρά του, την Krāslava, όμως, σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στην Ρίγα για χάρη της ASK Rīga. Το ντεμπούτο του σε επαγγελματικό επίπεδο το έκανε την σεζόν 2011-12 με την BK Liepājas Lauvas. Το καλοκαίρι του 2012 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ventspils, ενώ την χρονιά 2013-14 φόρεσε την φανέλα της VEF Rīga. Επόμενος σταθμός του (για συνολικά δύο χρόνια) ήταν η Ρωσία και η Zenit Saint Petersburg, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στην ισπανική, Baskonia.

Στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2013 επιλέχθηκε στο Νο 60 από τους Μέμφις Γκρίζλις, όμως, κατόπιν ανταλλαγής τα δικαιώματά του ανήκουν από το 2015 στους Ορλάντο Μάτζικ.

Τα στατιστικά του (2017-18)

Στην Ευρωλίγκα σε 33 αγώνες είχε μέσο όρο 22.2 λεπτά συμμετοχής, 7.6 πόντους (76.7% στις βολές, 67.3% στα δίποντα, 41.2% στα τρίποντα), 2.4 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα σε 42 αγώνες είχε μέσο όρο 22.3 λεπτά συμμετοχής, 7.8 πόντους (83.7 % στις βολές, 63.4% στα δίποντα, 35.1% στα τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 0.7 κλεψίματα.

Οι τίτλοι του

Πρωταθλητής της Βαλτικής Λίγκας (2013)

Πρωταθλητής Λετονίας (2014)

Πρωταθλητής Λετονίας (2015)

Ατομικές διακρίσεις

MVP των τελικών της Βαλτικής Λίγκας (2013)

MVP των πλέι οφ του Λετονικού Πρωταθλήματος (2014)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ρωσικού Πρωταθλήματος (2015)

Εθνική Λετονίας

Μέλος της Ανδρικής ομάδας από το 2015

Μέλος των U16, U18, U19 και U20

Μέλος της ομάδας U18 που το 2010 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.