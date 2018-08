Τέλος εποχής - Θρυλικός NBAer ανακοίνωσε την απόσυρσή του! (ΦΩΤΟ)

Το πλήρωμα του χρόνου για τον "αειθαλή" Μανού Τζινόμπιλι έφτασε, αφού ο Αργεντινός θρύλος των Σαν Αντόνιο Σπερς ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του σε ηλικία 41 ετών!

Ο Τζινόμπιλι έκανε τεράστια καριέρα τόσο με τους Σπερς όσο και με την εθνική Αργεντινής καταγράφοντας σπουδαία επιτεύγματα στα 23 χρόνια της μπασκετικής του σταδιοδρομίας, κατακτώντας μάλιστα τέσσερα πρωταθλήματα στο NBA με την ομάδα του Σαν Αντόνιο (2003, 2005, 2007, 2014).

Τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε η Εθνική ομάδα της Αργεντινής και κορυφαία του στιγμή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, στην Αθήνα. Το 2008 η ομάδα του κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ ήταν ασημένια στο Παγκόσμιο του 2002.

«Σήμερα, έχοντας πολλά συναισθήματα μέσα μου, ανακοινώνω πως σταματώ το μπάσκετ. Απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους (οικογένεια, φίλοι, συμπαίκτες, προπονητές, οπαδοί) όσοι βρέθηκαν στην ζωή μου τα τελευταία 23 χρόνια. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, ξεπέρασε και τα πιο τρελά μου όνειρα» ανέφερε ο Τζινόμπιλι στο μήνυμά του στα social media.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K