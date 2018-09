«Μίδας» ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Δεν θα πιστέψετε πόσα βγάζει κάθε δευτερόλεπτο! (ΦΩΤΟ)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς και το συμβόλαιο που υπέγραψε θα του αποφέρει συνολικά 38.3 εκατομμύρια δολάρια για τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Πώς μεταφράζεται αυτό; Σύμφωνα με το ESPN, που ανέλυσε το ποσό, ο «Βασιλιάς» θα αμείβεται δηλαδή με 162 δολάρια το δευτερόλεπτο ή 9.700 το λεπτό ή 117.000 το… δωδεκάλεπτο ή 467.000 το παιχνίδι!

Συνολικά, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ομάδα του Λος Άντζελες έναντι 153,3 εκατ. δολαρίων.

.@KingJames will make $162 per second in purple and gold this season pic.twitter.com/DnAa0DxIL9