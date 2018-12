Εκπληκτικό σκηνικό στο Σικάγο - Όλο το γήπεδο φώναζε «MVP» για τον Ρόουζ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ντέρικ Ρόουζ: Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στον αγώνα των Μπουλς με τους Τίμπεργουλβς, αφού ο Ντέρικ Ρόουζ επέστρεψε στον "τόπο του εγκλήματος".

Ο 30χρονος άσος έπαιξε αντίπαλος απέναντι στους Μπουλς, ομάδα που τον ανέδειξε και μάλιστα κατά την διάρκεια του αγώνα και την διαφορά στο +20 για την Μινεσότα, ο Ρόουζ άκουσε τον κόσμο στο γήπεδο να τον φωνάζει "MVP"!

Δείτε βίντεο:

Derrick Rose getting MVP chants from the crowd in Chicago #TodayInSports #DRose #NBATwitter

