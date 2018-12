Τρομερή αποθέωση Πιτίνο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού! (ΦΩΤΟ)

Ρικ Πιτίνο - Παναθηναϊκός: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδωσαν δυναμικό στην έδρα του Προμηθέα και εντυπωσίασαν με την παρουσία τους τον Ρικ Πιτίνο, o οποίος έκανε ειδική μνεία στον κόσμο του Τριφυλλιού σε tweet που δημοσίευσε μετά το παιχνίδι, αποκαλώντας τους τρομερούς.

«5 deflections και 9 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, μπροστά με 1 πόντο. 26 deflections και 15 ασίστ στο δεύτερο ημίχρονο, νίκη με 17 πόντους. 900-1000 οπαδοί του Παναθηναϊκού - τρομεροί οπαδοί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός τεχνικός.

5 deflections & 9 assists in first half, up 1. 26 deflections & 15 assists in 2nd half, win by 17. 900- 1000 fans from Panathinaikos-great fans!