Τα σπάει ο Αντετοκούνμπο - Δήλωση για τους Μπακς που θα συζητηθεί!

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μιλγουόκι Μπακς: «Γεια σου 2019. Εμείς είμαστε εδώ», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ευρεία νίκη με 121-98, που πανηγύρισαν οι Μπακς απέναντι στους Πίστονς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ηταν η τέταρτη στην σειρά επιτυχία τους υπερασπίζοντας το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 26-10.

«Είναι διασκεδαστικό να έχουμε νύχτες σαν αυτή. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν και όλοι έχουν ενέργεια και παίζουν σκληρά», πρόσθεσε ο Έλληνας σούπερ σταρ, που σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 15 πόντους (6/11 δίποντα, 3/5 βολές), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα.

“It’s fun to have nights like this. Everybody can contribute, and everybody has energy and plays hard.” pic.twitter.com/fqIOlioL70