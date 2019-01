Απίθανος Αντετοκούνμπο - Έκανε... από τώρα το κάρφωμα της χρονιάς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιάννης Αντετοκούνμπο - NBA: Μπορεί το 2019 να μην έχει παρά λίγες ώρες από τη στιγμή που έκανε... ποδαρικό, όμως το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη χθεσινή αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς σίγουρα θα είναι ένα από τα κορυφαία της σεζόν.

Δείτε τα highlights από τη νίκη των Μπακς, με το απίστευτο κάρφωμα του Γιάννη στο 0:05 του βίντεο:

Everything you need to see from last night's WIN in less than 90 seconds!!#FearTheDeer pic.twitter.com/WQoNcwIuR1