Τα είπε... όλα με μια ανάρτηση ο Πιτίνο - Ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες πριν το ντέρμπι στο ΣΕΦ

Ρικ Πιτίνο - Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Λίγο πριν το πρώτο του ντέρμπι «αιωνίων» στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Πιτίνο δημοσίευσε μήνυμα στο Twitter, με το οποίο αναφέρεται όχι μόνο στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αλλά και στα επερχόμενα ματς της Ευρωλίγκας.

«Έχουν μείνει 15 παιχνίδια στην Euroleague. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί σωματικά και ψυχικά, γιατί 9 από τα 15 είναι εκτός έδρας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός τεχνικός, ανάρτηση που φανερώνει τη νοοτροπία που προσπαθεί να περάσει στην ομάδα του πριν το ντέρμπι.

15 Euroleague games left. Going to have to be tough physically and mentally. 9 out of 15 on the road!