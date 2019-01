Απίστευτο ποστάρισμα για τον Αντετοκούνμπο: «Θα σου βουλώσω το στόμα»! (ΒΙΝΤΕΟ)

NBA - Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» προκάλεσε τον Ντουέιν Τζόνσον, γνωστό ως «The Rock», να σηκώσει τα ίδια κιλά (σ.σ 260) με τον ίδιο στο γυμναστήριο.

Φυσικά, η πρόκληση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από τον θηριώρδη wrestler, ο οποίος αναφέρθηκε στον Έλληνα φόργουορντ και απάντησε ότι θα τον... σκότωνε σε αγώνα wrestling, για να διευκρινήσει στη συνέχεια πως λατρεύει τον φόργουρντ των Μπακς και ότι θα του... βούλωνε το στόμα στο γυμναστήριο και μετά θα απολάμβαναν μαζί τεκίλα.

«"Θα τον σκότωνα". Τον αγαπώ αυτόν τον τύπο! Γι' αυτό ακριβώς είναι ένα "κτήνος" στο ΝΒΑ και οι Μπακς είναι το νούμερο 1 στην Ανατολή! Παρ' όλα αυτά, δεν το θες αυτό επειδή θα σου βουλώσω το στόμα την επόμενη εβδομάδα, γιε μου! Με αυτό εννοώ ότι θα πάμε μαζί σε μια προπόνηση και θα απολαύσουμε τεκίλα μετά»!

“I’d kill him”

Love this dude. It’s why he’s an @NBA beast & the Bucks are #1 in the E.

But you don’t want this smoke, cuz I will slap your lips off into next week, son.

And by that I mean, let’s just get a workout in and enjoy some tequila after . https://t.co/gZcElqPYLd